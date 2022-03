2. Handball-Bundesliga : Dormagen vorzeitig in Länderspielpause

Dormagen Eigentlich hätten die Zweitliga-Handballer vom Höhenberg am Mittwoch in Hagen auflaufen sollen. Doch auch diese Partie wurde wegen etlicher kranker TSV-Spieler abgesetzt. Die Zeit soll genutzt werden, um die Kräfte zu bündeln.

In der ersten kompletten Saison unter Corona-Bedingungen hatte Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen das Virus sehr gut im Griff, keine Partie musste abgesagt werden, weil sich eigene Spieler infiziert hatten. Doch das hat sich nun in der Anfangsphase der Rückrunde der Spielzeit 2021/2022 komplett geändert. Analog zu den immensen Inzidenzzahlen in der Gesamtbevölkerung stecken sich auch immer Dormagener an. Weil am Freitag die Lage eskalierte und mehr als die Hälfte des Lizenzkaders wegen einer nicht handballspezifischen Ursache passen musste, wurde kurzfristig die Heimpartie gegen Gummersbach abgesetzt, am Montag folgte dann wenig überraschend die Absage des für Mittwoch angesetzten Spiels beim VfL Eintracht Hagen . Damit befinden sich die Dormagener unfreiwillig vorzeitig in der Länderspielpause.

Denn während einer Lehrgangsmaßnahme der deutschen Nationalmannschaft, die am kommenden Montag beginnt und am Wochenende darauf mit zwei Länderspielen gegen Ungarn (in Gummersbach und Kassel) endet, pausiert auch die 2. Liga weitgehend, nur ein Nachholspiel steht an. Die Dormagener sind erst am Freitag, 25. März, wieder mit dem Heimspiel gegen den HC Elbflorenz gefordert, haben jetzt also noch zweieinhalb Wochen Zeit, um die Reihen wieder zu füllen. Im Vergleich zu Freitag sind bei zwei Spielern mit Symptomen positive Testergebnisse hinzugekommen, weitere Tests stehen aus. Wobei Trainer David Röhrig, der zuletzt den ebenfalls an Corona erkrankten, aber inzwischen aus der Quarantäne entlassenen Chefcoach Peer Pütz vertrat, versichert, dass die Dormagener gerne die beiden jetzt ausgefallenen Partien gespielt hätten. Insbesondere gegen die aktuell formschwachen Hagener, die seit acht Spielen auf einen Sieg warten, hat sich der TSV etwas ausgerechnet. „Mit zwei Punkten in die Länderspielpause zu gehen, wäre natürlich ein besseres Gefühl gewesen“, sagt David Röhrig. Jetzt gehe es aber darum, die Zeit nutzen, um alle erkrankten Spieler richtig fit zu bekomme und sich dann auf die entscheidende Saisonphase mit noch 15 ausstehenden Spielen vorzubereiten. Den Glauben haben die Dormagener trotz des überaus unglücklichen Saisonverlaufs und der zuletzt schwachen Leistungen jedenfalls noch nicht verloren. „Es bringt nicht zu jammern. Die Rückmeldungen nach dem Spiel gegen Eisenach waren so, dass wir die bessere Mannschaft waren. Wir haben aber zu viele Chancen vergeben. Wir haben es also noch selbst in der Hand“, betont Röhrig.