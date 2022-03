Basketball : Junior Tigers mit wichtigem Sieg im Abstiegskampf

Sie sieht Freude aus: Die Junior Tigers nach dem 65:48-Erfolg über die Gäste aus Halle. Foto: WORO

Neuss Nachwuchs-Basketballerinnen der TG Neuss schlagen die Junior-Lions aus Halle in der Abstiegsrunde Nord der U18-Bundesliga mit 65:48.

Mit einem im Kampf um den Klassenverbleib in der U18-Bundesliga (WNBL) vielleicht schon entscheidenden Sieg sind die Nachwuchs-Basketballerinnen der TG Neuss in die Abstiegsrunde Nord gestartet. Da aus der Sechser-Gruppe nach dem Rückzug der Junior Hurricanes nur noch ein Team in die Relegation muss, war der 65:48-Erfolg (Halbzeit 26:31) über das sieglose Schlusslicht Junior-Lions Academy zumindest ein ganz wichtiger Schritt. Punktgleich mit Herne (je 4 Zähler) belegen die Junior Tigers hinter Lichterfelde und den BasketGirls Ruhr (je 6) nun Rang drei. Beide Teams wussten um die Bedeutung der Partie und begannen entsprechend nervös. So blieb es bei einer mageren 12:10-Führung der Neusserinnen nach dem ersten Viertel. Dann jedoch liefen die Junior-Lions heiß, verwandelten unter anderem fünf ihrer neun Würfe von jenseits der Drei-Punkte-Linie – davon vier in Serie. Die Junior Tigers wussten dagegen viele ihrer Chancen unter dem gegnerischen Korb nicht zu nutzen. Eine Parallele zum Match der Zweitliga-Damen gegen Jena (59:72) am Abend zuvor.

Nach der Pause sahen die Zuschauer jedoch ein wie verwandeltes Team. Mit Tempo und einer guten Verteidigung drehten die Neusserinnen die Partie innerhalb von zwei Minuten und zogen bis zur 29. Minute auf 48:33 davon. Nun haderten die Gäste mit ihrer Wurfquote (0/8 Dreier). Zu Beginn des Schlussviertels lagen die TG-Mädels mit 52:36 vorne und wechselten in den Verwaltungsmodus. Weil sie trotzdem nicht mehr in Gefahr gerieten, blickt Coach Dragan Ciric jetzt zuversichtlicher auf die weiteren Spiele: „Im dritten Viertel hat das Team gezeigt, was in ihm steckt. Wenn wir dieses Spiel demnächst auch über mehr als ein Viertel aufziehen können, werden wir eine gute Platzierung erreichen.“