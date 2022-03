Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : IHK diskutiert mit Landtagskandidaten

Am 15. Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Rhein-Kreis Steigende Energiepreise, Strukturwandel, Infrastrukturfragen und Fachkräftemangel – für die nächste NRW-Landesregierung gibt es viele wirtschaftspolitische Baustellen. In Wahlarenen diskutiert die IHK mit Direktkandidaten.

Es wird eine Richtungsentscheidung. Am 15. Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt, und dessen To-Do-Liste ist lang. Auf das Land und die Region warten Jahrhundertaufgaben, die es zu meistern gilt – und die Zeit drängt. Steigende Energiepreise, der Strukturwandel im Rheinischen Revier, die Folgen der Corona-Pandemie und der Fachkräftemangel sind nur einige der wirtschaftspolitischen Baustellen, die abgearbeitet werden müssen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein möchte mit ihren Mitgliedsunternehmen und den Direktkandidaten der zurzeit im Landtag vertretenen Parteien bei Wahlarenen ins Gespräch kommen. IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz betont: „Wir möchten die wirtschaftspolitischen Positionen der Kandidierenden kennenlernen und sie mit den Sorgen, Wünschen und Herausforderungen der Unternehmer konfrontieren.“

Für den Rhein-Kreis Neuss sind zwei Wahlarenen vorgesehen, die Zusagen der Kandidaten liegen laut IHK vor. Für den Wahlkreis 45 (Rhein-Kreis Neuss I), der die Stadt Neuss umfasst, ist der Diskussionsabend für Montag, 4. April, geplant. Beginn ist um 18 Uhr im Heinrich-Thywissen-Saal der IHK-Hauptgeschäftsstelle Neuss, Friedrichstraße 40. Einlass ist ab 17.30 Uhr, die Veranstaltung dauert etwa 90 Minuten. Kandidaten für das Direktmandat im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss I sind der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (CDU), Arno Jansen (SPD), Susanne Benary (Grüne), Thomas Schommers (FDP) und Falk vom Dorff (Linke). Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist online unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de erforderlich. Vorab können Fragen per E-Mail an wirtschaftspolitik@mittlerer-niederrhein.ihk.de gesandt werden.

Das gilt auch für die zweite Wahlarena im Wahlkreis 47 (Rhein-Kreis Neuss III). Er umfasst Kaarst, Meerbusch, Jüchen und Korschenbroich. Die Wahlarena findet am Mittwoch, 30. März, in der Bolten-Brauerei, Rheydter Straße 145, in Korschenbroich statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Kandidaten für das Direktmandat im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss III sind Lutz Lienenkämper (CDU), Marcel Knuppertz (SPD), Simon Rock (Grüne), Simon Kell (FDP) und Monika Zimmermann (Linke). Auch dort ist eine Anmeldung im Vorfeld erforderlich. Beide Wahlarenen werden von Dieter Könnes (WDR) moderiert. Eine Wahlarena für den Wahlkreis 46 (Rhein-Kreis Neuss II) – hierzu zählen Dormagen, Grevenbroich und Rommerskirchen – ist laut Steinmetz nicht geplant. Ein Grund ist, dass die Themen, die im Rhein-Kreis eine besondere Rolle spielen, im Grunde in allen drei Wahlkreisen nahezu identisch sind.