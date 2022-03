Fußball : Uedesheim lässt Büderich zittern

Rhein-Kreis VfL Jüchen/Garzweiler schlägt Sparta Bilk im Topspiel der Fußball-Bezirksliga mit 1:0. Wintertransfers hinterlassen einen guten Eindruck.

SV Uedesheim – FC Büderich 0:1 (0:0). Einen anspruchsvolleren Rückrundenauftakt hätte den Tabellenzehnten aus Uedesheim nicht erwischen können. Der bisher noch ungeschlagene Spitzenreiter FC Büderich ging erwartet konzentriert in die Begegnung. Trotz einer klaren spielerischen Überlegenheit der Gäste zeigte die Mannschaft von Dalibor Dobras einen eindrucksvollen Kampf und belohnte sich mit einem 0:0 zur Pause. In der 70. Minute schlug der FC Büderich aber doch noch per Freistoß zu. „Wir haben die erwartet starken Büdericher mit allen Mitteln geärgert und konnten ein tolles Spiel abliefern, dennoch fehlten uns die Akzente nach vorne“, sagte Co-Trainer Timm Oppermann

Sparta Bilk – VfL Jüchen- Garzweiler 0:1 (0:1). Jüchen konnte im Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten Sparta Bilk den zweiten Tabellenplatz verteidigen. In einer starken ersten Hälfte brachte Dragan Kalkan (24.) seinen VfL mit 1:0 in Führung. Der zweite Durchgang war dennoch ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Jüchens Trainer Marcel Winkens: „Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein, mit dem Spiel nicht.“ Die drei Jüchener Wintertransfers Tim Heubach, Niels Friebe und Erik Pöhler hinterließen bei ihm aber einen guten Eindruck. Ärgerlich war jedoch die späte Gelb-Rote Karte gegen David Oliveira (90.+6), zudem zog sich Alen Muratovic einen Muskelfaserriss zu. Aber auch Sparta Bilk beendete die Partie nicht zu elft. Lars Geisler (90.+2) wurde mit „Rot“ vom Platz gestellt.

SV Hösel – SG Rommerskirchen/Gilbach 2:2 (1:0). Den Start in die Hinrunde hat die SG verschlafen. so ging Hösel durch Marco Laufmann (28.) in Führung. Im zweiten Durchgang wachten die Gäste dann aber auf und übernahmen die Kontrolle. Ermal Maqaki sorgte in der 54. Minute für den verdienten Ausgleich, nur acht Minuten später drehte Dario Russo (62.) mit seinem Treffer das Spiel zu Gunsten der SG. Trotz einer starken zweiten Hälfte schaffte die Mannschaft von Kevin Hahn es nicht, den Sieg über die Zeit zubringen. Dominik Woeste gelang der späte Ausgleich für die Hausherren (86.). Dennoch war Hahn mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.