Skaterhockey-Bundesliga : Fehlstart für die Crash Eagles Kaarst

Kaarst Im Auftaktmatch gegen die Duisburg Ducks verschliefen die Kaarster das erste Drittel komplett. Im Verlauf der Heimpartie steigerten sie sich zwar, doch am Ende reichte es nicht mehr, um die Partie zu drehen.

„Am Ende muss man feststellen, dass den Ducks der zweite Anzug besser passte als den Eagles. Die Ducks nutzten die zahlreichen Fehler konsequent aus und siegten so verdient“, meinte Eagles-Vorsitzender Georg Otten, der mitansehen musste, wie die Kaarster nach einem 1:1 in der Anfangsphase plötzlich völlig den Faden verloren. Etliche individuelle Fehler, schwaches Zweikampfverhalten und ein Gegentor in eigener Überzahl stellten das Ergebnis auf 1:5. Als das zweite Drittel nach 18 Sekunden mit dem 1:6 begann, sah es nach einem Debakel aus. Doch die Kaarster rissen sich am Riehmen und zwei Tore von Tim Dohmen ließen bei 3:7 zum Ende des zweiten Drittels noch einen Hoffnungsschimmer. Im letzten Durchgang steigerten sich die Gastgeber tatsächlich. Antony Riller (50.) und Thimo Dietrich (53.) konnten auf 5:7 verkürzen. Das 8:5 für Duisburg durch Lennart Pakmor (55.). traf Kaarst dann allerdings hart. Der kampstarke Anthony Riller belohnte sich aber in der Folge für sein gutes Spie, so dass die Kaarster in der Tat auf 6:8 (56.) herankamen und drauf und dran waren, durch André Ehlert sogar auf 7:8 zu verkürzen. Er wurde allerdings unfair gestoppt, wobei der Sünder der Ducks nur für fünf Minuten auf die Bank musste. Dabei zeigte sich dann, dass ohne Felix Wuschech und Moritz Otten das Kaarster Powerplay die gewohnte Gefährlichkeit vermissen ließ So nutzen die Ducks kurz vor Schluss das leere Tor der Gastgeber zum 9:6-Endstand durch Henrik Müller (60.). Am kommenden Wochenende haben die Adler spielfrei. Am 19. März geht es dann in heimischer Halle gegen den Aufsteiger Rhein-Main Patriots.