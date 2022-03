Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Handwerk ruft zur Hilfe für Opfer des Ukraine-Krieges auf

Das Handwerk will helfen (v.l.): Hauptgeschäftsführer Axel Fuhrmann, Präsident Andreas Ehlert und Personalratsvorsitzender Knut Koch. Foto: Handwerkskammer Düsseldorf/Wilfried Meyer, Handwerkskammer Düsseldorf

Rhein-Kreis Die Handwerkskammer Düsseldorf ruft alle Handwerker auf, zu prüfen, ob sie sich bei Anfragen und trotz bestehender Auftragslast mit hoher Priorität an der Instandsetzung oder auch der Bereitstellung von Wohnraum für Schutzsuchende beteiligen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Krieg in der Ukraine erschüttert auch das Handwerk. Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und als Zeichen für ein freiheitliches und friedliches Miteinander in Europa und gegen jede Art von Krieg und Gewalt hat die Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf, zu der auch due Kreishandwerkerschaft Niederrhein und damit der Rhein-Kreis Nuess zählen, die ukrainische Staatsfahne geflaggt und Sanitätsmaterial aus den Beständen der Kammer und den Meisterschulen der HWK-Akademie für Hilfstransporte ins Kriegs- und Vertreibungsgebiet mobilisiert. Das teilt die HWK mit.

Lesen Sie auch Telekom allein verteilte 120.000 Mobilfunkkarten : Welle an Hilfsaktionen in NRW für Ukraine

„Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine macht uns Handwerker fassungslos. Er hat unsere Grundüberzeugung von einem friedlichen Europa nachhaltig erschüttert“, erklärt Kammerpräsident Andreas Ehlert nach dem Fahnenaufzug im Beisein von Kammer-Hauptgeschäftsführer Axel Fuhrmann und Personalratsvorsitzenden Knut Koch.

Die Handwerkskammer Düsseldorf ruft alle Handwerker auf, zu prüfen, ob sie sich bei Anfragen und trotz bestehender Auftragslast mit hoher Priorität an der Instandsetzung oder auch der Bereitstellung von Wohnraum für Schutzsuchende beteiligen können. Die HWK hat außerdem alle Verantwortlichen in den lokalen Handwerksorganisationen im Kammerbezirk – Kreishandwerkerschaften und Innungen – gebeten, sich mit ihren Kommunen in Verbindung zu setzen, um die Hilfsbereitschaft des Handwerks und die Bereitschaft zur Teilnahme an den lokalen Runden Tischen zur Koordination der Hilfen zu signalisieren.

Im Vordergrund der Unterstützung des Handwerks könnte ebenfalls die Priorisierung von Aufträgen zur Herrichtung von Wohnraum und das Anbieten von Wohnraum durch Mitgliedsbetriebe stehen. „In diesen für die Menschen der Ukraine und für die Friedensordnung ganz Europas so wichtigen Wochen kann es uns in einem ersten Schritt nur darum gehen, Unrecht zu benennen, zu helfen und Aufnahmemöglichkeiten zu schaffen“, erklärt Ehlert die Stoßrichtung des Solidaritätsengagements. Außerdem ruft die Handwerkskammer Düsseldorf auf, sich an Spendenaktionen der Aktion „Deutschland hilft“ zu beteiligen.

Auf Bundesebene gibt es aus dem Handwerk bereits weitere Vorstöße. Dabei geht es auch darum, den Menschen, die wegen des Krieges ihre Heimat verlassen müssen, eine Perspektive zu geben. Erst kürzlich hatte Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, in einem Gespräch mit der „Südwest Presse“ erklärt, man wolle Flüchtlingen aus der Ukraine auch Arbeitsplätze verschaffen. Das signalisiert ebenfalls die Hilfsbereitschaft des Handwerks. Zudem gibt es Bedarf. Laut Wollseifer fehlen im Handwerk 250.000 Facharbeiter.

(NGZ)