Fußball : Nievenheim lässt Zons keine Chance

Rhein-Kreis Abgesehen von zwei coronabedingten Absagen gab es in der Fußball-Kreisliga A an diesem Wochenende keine besonderen Vorkommnisse.

In der Fußball-Kreisliga A gab es für die vorderen Teams keine bösen Überraschungen: Spitzenreiter Nievenheim zerlegte Zons 8:0, auch die Verfolger SVG Grevenbroich und Delhoven gewannen ihre Begegnungen. Kaarst und Grevenbroich-Süd mussten wegen an Covid-19 erkrankten Spielern ihre Duelle absagen.

DJK Germania Hoisten – VfL Jüchen Garzweiler II 1:3 (1:1). Schlusslicht Hoisten schnupperte gegen die Zweitvertretung von Jüchen bis kurz vor dem Pausenpfiff am ersten Saisonsieg. Tim Schmitz brachte die DJK schon nach sechs Minuten in Führung, in der 44. Minute glich Torben Jansen für die Gäste aus, ehe Jan-Lukas Duda die Partie mit einem Doppelpack zugunsten der Jüchener drehte. „Es war echt kein Leckerbissen, aber wir haben die drei Punkte geholt und unsere Pflicht erfüllt“, sagte VfL-Coach Eric Schumacher. Durch den Sieg hat der VfL sich auf Platz 13 und einen Nicht-Abstiegsrang geschoben. „Die Jungs haben Charakter bewiesen und das Spiel gedreht“, so Schumacher. „Aber großen Respekt an Hoisten, dass die bei dem Tabellenstand trotzdem immer durchziehen.“