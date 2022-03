Deutschland-Pokal : Floorballer sind reif für die große Bühne

Grün-weiße Einlauf-Parade: Die begeisterungsfähigen Anhänger der DJK Holzbüttgen sorgten auf der Tribüne der Berliner Max-Schmeling-Halle für Gänsehautatmosphäre. Foto: Justus Stegemann

Kaarst Auch wenn für die DJK Holzbüttgen das Finale um den Deutschland-Pokal verloren ging, beim Final4-Turnier in der Berliner Max-Schmeling-Halle stellten die Kaarster ihre Klasse auf und neben dem Spielfeld eindrucksvoll unter Beweis.

Am Sonntag kurz vor Mitternacht, an einer Autobahnraststätte irgendwo zwischen Berlin und Weißenfels hielt der Deutsche Pokalsieger im Floorball Hof, ließ das Team um Kapitän Tim Böttcher die erstaunten Kunden an den Zapfsäulen lautstark wissen: „Das ist Gold, das ist Gold, das ist Gold!“ Hunderte Kilometer entfernt starrten zur gleichen Zeit auch die Spieler der DJK Holzbüttgen auf ihre (Silber-)Medaillen. Stolz zwar, doch irgendwie auch enttäuscht – darüber, dass ihnen mit der 3:5-Niederlage im Finale um den Deutschland-Pokal gegen den Rekordmeister UHC Sparkasse Weißenfels der ganz große Triumph doch (noch) verwehrt geblieben war.

Immerhin „der größte Erfolg der Floorball-Abteilung“, stellte der in Holzbüttgen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Philip Michaelis einordnend fest, fand darin aber ebenfalls nur bedingt Trost. „Gerade überwiegt die Enttäuschung – für ein Team mit so viel Nationalspielern ...“ Janos Bröker, Niklas Bröker, Jannik Heinen, Nils Hofferbert, Torben Kleinhans, Jan Saurbier – wenn Bundestrainer Martin Brückner die Form seiner Kaderspieler überprüfen will, ist er in der Kaarster Stadtparkhalle goldrichtig. Der deutliche 8:3-Sieg der DJK im Halbfinale über Ausrichter Berlin Rockets war darum keine Überraschung, eher Normalität. In der Bundesliga hatte Holzbüttgen die Raketen sogar mit 10:1 abgefertigt.

Torben Kleinhans tröstet Torben Lange nach dem 3:5 im Finale. Foto: Cornelius Koenig

Info Drei Spieler der DJK stehen im All-Star-Team Beste Spieler Jesse Turka (DJK Holzbüttgen), Sascha Herlt (Weißenfels) Allstar-Team Tor Jan Saurbier (DJK Holzbüttgen) Abwehr Jesse Turka (Holzbüttgen), Tim Böttcher (Weißenfels) Center Jakob Bohls (Hamburg) Angriff Janos Bröker (Holzbüttgen), Sascha Herlt (Weißenfels)

Die Schützlinge von Trainer Tim Hidskes sind in Deutschland nicht erst seit dem 4:1-Sieg im Pokalviertelfinale Ende Januar beim Deutschen Meister MFBC Leipzig eine große Nummer. Als der (dritte) Einzug ins Final4 feststand, hatte in Kaarst ein Art Run auf die Eintrittskarten für Berlin eingesetzt. In der an den beiden Turniertagen von insgesamt rund 2200 Zuschauern besetzten Max-Schmeling-Halle verschafften sich die stimmgewaltigen Anhänger der DJK energisch Gehör. Michaelis: „Wir hatten im Vorfeld 140 Tickets verkauft, sind zusätzlich zum Mannschaftsbus mit einem eigenen Fanbus angereist. Das war schon eine lustige Truppe.“

Im Halbfinale ließ Nils Hofferbert mit der DJK Holzbüttgen Ausrichter Berlin Rockets keine Chance. Die Kaarster gewannen die Partie recht deutlich mit 8:3. Foto: Justus Stegemann

Klar, im Gegensatz zum Team, das von Berlin wenig bis gar nichts zu sehen bekam, ließ der übrige DJK-Tross den Trip in die Bundeshauptstadt auch touristisch auf sich wirken, doch die Hauptattraktion war natürlich das Finale am Sonntag gegen Weißenfels. Der große Favorit hatte sich am Vortag im Top-Duell mit 7:3 gegen den ETV Piranhhas Hamburg behauptet, machte den Kaarstern indes keine Angst. Das Liga-Date im Januar war schließlich mit 10:3 an Holzbüttgen gegangen. Doch auf dem Weg zu seinem zehnten Pokalsieg hatte der Bundesliga-Spitzenreiter seine Hausaufgaben gemacht, lief seinem lauernden Kontrahenten nicht wieder ins offene Messer. Michaelis: „Die haben hinten dichtgemacht und ihre ganze Spielstärke zur Geltung gebracht.“ Jesse Turka schoss die DJK zwar in Führung, doch Weißenfels hatte stets die richtige Antwort parat, ging durch Treffer von Luca-Leon Beyrich, Jonas Pohl sowie Sascha Herlt mit 3:1 in Führung und war mit Pohl und Tomi Takala eiskalt zur Stelle, als Eemeli Pelamo (2:3) und Nils Hofferbert (3:4) verkürzten.

Sich darüber lange zu grämen, ist für Dennis Schiffer & Co. allerdings nicht drin, schon am Samstag kommt in der Liga Titelverteidiger MFBC Leipzig nach Kaarst.