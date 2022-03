Handball-Regionalliga : Dritte Saisonniederlage für Korschenbroich

Henrik Schiffmann.warf sechs Tore für den TVK. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Die Regionalliga-Handballer des TVK verloren das Nachholspiel in heimischer Halle gegen Remscheid deutlich. Im Kampf um den Aufstieg geht‘s schon am Samstag beim HC Gelpe/Strombach weiter.

Nach sieben Siegen in Serie hat es den TV Korschenbroich in der Handball-Regionalliga wieder erwischt. Im Nachholspiel gegen die HG LTG/HTV Remscheid verlor er in heimischer Halle deutlich mit 25:34 (11:14) und kassierte somit die dritte Niederlage in dieser Saison. Damit spitzt sich der Kampf um die Tabellenspitze immer mehr zu. Auch Aldekerk verlor sein Nachholspiel bei der SG Langenfeld überraschend.

Die Korschenbroicher gerieten sehr schnell in Rückstand und lagen nach elf Minuten bereits mit 1:7 hinten. Es lag allerdings nicht an einer verschlafenen Anfangsphase, denn sie haben noch nicht einmal schlecht gespielt. Die Abwehr stand solide und im Angriff wurden zahlreiche Möglichkeiten erarbeitet, die dann allerdings nicht verwertet werden konnten. Entweder stand der gegnerische Schlussmann im Weg oder es war der Pfosten des Remscheider Gehäuses. Es war wirklich sehr viel Wurfpech dabei, denn einige der Pfostenwürfe landeten am Innenpfosten und sprangen dann wieder hinaus in das Feld. Von dem hohen Rückstand zeigten sich die Korschenbroicher zunächst wenig beeindruckt. Sie bewiesen eine tolle Moral und arbeiteten sich sukzessive wieder an den Gegner heran. Waren es zur Halbzeit noch drei Tore Rückstand, konnte dieser nach dem Seitenwechsel weiter verkürzt werden.

In der 41. Minute gelang gar der Anschlusstreffer zum 18:19 und die Partie schien zu kippen. Die Gäste blieben jedoch weiterhin sehr effizient und der TVK ließ erneut einige gute Chancen liegen, was einen 18:23-Rückstand zur Folge hatte. „Zu diesem Zeitpunkt war unser Wille dann gebrochen“, betonte der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Man muss aber auch erwähnen, dass Remscheid richtig stark gespielt hat. Am Ende spiegelt das Ergebnis jedoch nicht den eigentlichen Spielverlauf wider. Die Niederlage ist meines Erachtens einige Tore zu hoch ausgefallen.“ Zu dem Zeitpunkt, als die HG abermals enteilte, war ein Kräfteverschleiß bei den Gastgebern unverkennbar. Ein Fitness-Rückstand war einigen Spielern anzumerken, was aber auch angesichts der zahlreichen Erkrankungen der vergangenen Wochen nicht verwunderlich ist. Außerdem hatte Korschenbroich nach dem Ausfällen von Felix Krüger, Steffen Brinkhues, Lukas Bark und Dustin Franz lediglich noch drei Auswechselspieler zur Verfügung, so dass die Wechseloptionen rar gesät waren. „Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen“, so Wolf. „Wir befinden uns nun einmal in einer besonderen Situation und ich weiß nicht, was geschehen wäre, hätten wir Mitte der zweiten Halbzeit das Spiel gedreht.“

Eine längere Regenerationsphase ist für den Korschenbroicher Kader jedoch nicht möglich, denn am Samstag geht es bereits weiter, dann steht das Auswärtsspiel beim HC Gelpe/Strombach auf dem Programm. „Das wird erneut eine sehr schwere Aufgabe für uns“, befürchtet Wolf. „Gelpe zählt zu den besten Teams der Liga, hat durch Erkrankungen oder Verletzungen aber einige Punkte liegengelassen.“ Personell scheint keine Besserung in Sicht. Felix Krüger ist frisch an der Hand operiert, Lukas Bark und Steffen Brinkhues können sich erst am Freitag freitesten lassen und bei beiden Spielern will Wolf keinerlei Risiko eingehen. Wie es mit dem am Fuß verletzten Dustin Franz weitergehen wird, kann wohl erst am Montag nach einem MRT-Termin genauer gesagt werden.