Von Bärbel Broer

Freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit seien sie gewesen: Die drei Männer, die am Freitagvormittag, 18. März, an ihrer Haustür klingelten und Kartoffeln sowie Obst zum Verkauf anboten. Die 87-jährige alleinstehende Bewohnerin eines Reihenhauses an der Heinrich-Heine-Straße griff beherzt zu und war besonders dankbar, als die Männer ihr die Säcke mit Kartoffeln und Äpfeln auch noch in den Keller schleppten.

Danach verließen zwei Personen das Haus, der dritte Mann blieb zum Kassieren in der Küche zurück, teilte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss mit. Während die Bewohnerin in einem anderen Zimmer das Geld holte, ließ der Unbekannte den offenbar in der Küche abgelegten Goldschmuck mitgehen.

Nachdem die Männer mit ihrem weißen Transporter weg waren, fehlten der älteren Dame insgesamt 500 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von bis zu 2000 Euro. So schildert es Ulrich Dengler, der ehemalige Schwiegersohn der Seniorin, die namentlich nicht genannt werden möchte.

Seitdem warnt Dengler, der selbst seit 40 Jahren Polizeibeamter ist und inzwischen als Ausbildungsleiter bei der Düsseldorfer Polizei arbeitet, vor dieser perfiden Betrugsmasche an der Haustür. Er ist überzeugt: „Die Männer suchen sich gezielt ältere und im besten Fall alleinstehende Menschen aus.“ Arglos kauften die Betroffenen bei den Männern ein und würden sich dann auch noch die Ware ins Haus tragen lassen.

Nachdem die 87-Jährige den Diebstahl bemerkt hatte, informierte sie ihre Familienangehörigen. „Komplett aufgelöst“ – so Dengler – sei sie gewesen. Warum sie überhaupt an der Haustür eingekauft habe, erklärte die 87-Jährige laut Dengler so: „Ich bin in einem Alter, in dem ich nicht mehr viel unterwegs sein kann und möchte nicht immer auf die Hilfe von der Familie angewiesen sein.“

Dengler befürchtet, dass es auch anderen älteren Menschen so ergeht, und ruft daher in den sozialen Medien dazu auf: „Passt auf Eure Eltern und ältere Nachbarn auf.“ Die Familie der bestohlenen 87-Jährigen hat bereits Anzeige erstattet. „Die Polizei war auch im Haus meiner Ex-Schwiegermutter“, sagt Dengler.

Das Opfer kann laut Polizei nur einen der Männer näher beschreiben. Der „Kassierer“ soll circa 50 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß sein. Er hatte kurze dunkle Haare und trug dunkelgrüne Arbeitskleidung.

Zeugen, die Angaben zu den Personen oder zum Fahrzeug der Verkäufer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der zuständigen Kriminalpolizei in Kaarst zu melden.