Motorsport : Auftakt zur Motocross-DM steigt in Gustorf

Auftakt zur Motocross-DM steigt in Gustorf

Beim Auftakt der Motocross-DM auf der Anlage des MSC Grevenbroich wird es am Sonntag wieder spektakuläre Duelle um die besten Platzierungen geben. Foto: Günter Becker

Grevenbroich Der MSC Grevenbroich richtet das erste von neun Saisonrennen am Sonntag auf seiner Anlage auf der Königshovener Höhe aus. Der Ausrichter schickt auch aussichtsreiche Fahrer ins Rennen.

Von der Corona-Pandemie blieb naturgemäß auch der Motocross-Sport nicht verschont. Doch nach zwei Jahren mit einem überaus eingeschränkten Rennbetrieb erwacht die Szene nun wieder aus ihrem Dornröschenschlaf, und das ausgerechnet mit einer Veranstaltung auf der Anlage des MSC Grevenbroich auf der Königshovener Höhe bei Gustorf. Dort steht am Sonntag das erste Rennen der Deutschen Motocross-Meisterschaft 2022 der Klasse Open und 85ccm an. Mit dabei sind aber nicht nur Topfahrer aus Deutschland, sondern auch internationale erstklassige Piloten aus Schweden, England, Dänemark, Niederlanden, Belgien und der Schweiz.

Aktuell sieht es so aus, als könnte nach 2019 wieder die erste komplette Saison über die Bühne gehen. Insgesamt neun Rennen sind für die Serie der Deutschen Meisterschaft Klasse Open geplant. Um die Premiere gut über die Bühne zu bringen, laufen die Vorbereitungen des Ausrichters MSC Grevenbroich seit Wochen auf und neben der Strecke. „Generell sind wir mit unserer Infrastruktur auf einem guten Level. Hier zahlt sich der kontinuierliche Verbesserungsprozess der letzten Jahre aus und wir können eine solche Veranstaltung relativ schnell vorbereiten. Das konnte man auch im Jahr 2020 sehen, als wir in der ADAC Masters Short Season kurzfristig eingesprungen sind“, sagt der MSC-Vorsitzende Michael Gosepath und ergänzt: „Aktuell haben wir uns beispielsweise auf die Optimierung des Fahrerlagers konzentriert und werden bei der DM und zukünftig die Abläufe speziell bei Prädikatsveranstaltungen mit großen Zugmaschinen und Transportern besser und einfacher bewerkstelligen können.“

Aus sportlicher Sicht können sich die Zuschauer auf ein erstklassig besetztes Fahrerfeld freuen. „Tom Koch aus Wormsted als permanenter WM Starter und auch Adam Sterry aus Belgien, der ebenfalls viele Jahre permanent Starter in der WM war, zählen sicherlich zu den Favoriten. Aber auch unsere Fahrer werden sicherlich ein gutes Wort um das Podium mitreden können“, erklärt MSC-Pressewart Günter Becker. Allen voran meint er damit Stefan Ekerold, der sich vor zwei Jahren dem MSC angeschlossen hatte und voriges Jahr Platz sechs bei der DM belegte, obwohl er nicht an allen Rennen der Serie teilnahm.

„Mein Focus lag im letzten Jahr auf den ADAC Masters, aber diesmal möchte ich um den Titel kämpfen“, sagt Ekerold. Wobei er Konkurrenz aus dem eigenen Lager bekommt. Denn der Drittplatzierte der DM des Vorjahres Lukas Platt aus Mönchengladbach, der sich 2021 ebenfalls dem MSC anschloss, will ebenfalls um den Titel kämpfen. Das Besondere: Sowohl Ekerold als auch Platt sind inzwischen als Profis unterwegs, um das Maximum aus ihrem Talent herauszuholen. „Ich werde mich auf Motocross konzentrieren und schauen, wie es läuft, schließe aber auch nicht aus, später als Tischlermeister zu arbeiten“, sagt Platt. Stefan Ekerold erklärt, wieso es für ambitionierte Fahrer attraktiv ist, für den MSC Grevenbroich zu fahren: „Die Trainingsbedingungen hier sind wirklich gut. Selbst die Fahrwerkshersteller komme zum Testen her. Hier kann man gerade im Winter die optimale Grundlage für eine Saison legen. Auch wird die Strecke immer top gepflegt.“

MSC-Fahrer Gianluca Ecca, Deutscher Meister der Klasse MX2 aus 2019, ist aufgrund einer Verletzung bei der DM zum Zusehen verurteilt und kann noch nicht aktiv in das Geschehen eingreifen. In Vincent Gallwitz, Paul Ullrich, Pascal Jungman, Jan Krug und Mika Unruh werden weitere MSC-Fahrer beim Heimrennen versuchen, sich bestmöglich zu präsentieren. Auch das Starterfeld der 85ccm ist mit starken Jugendfahrern prall gefüllt. Auch dort versuchen einige MSC-Fahrer, vor heimischen Publikum möglichst viele DM-Punkte zu holen. Philipp Garke, der in 2021 gleich zwei Regionalserien für sich entscheiden konnte, hat dabei sicherlich die besten Möglichkeiten. Außerdem starten noch Leon Niga, Mika Plaas und Lenny Schmidt vom MSC.