Fußball-Kreisliga A : TuS Grevenbroich weiter nicht zu stoppen

Rhein-Kreis Im Nachholspiel gegen die SG Kaarst stießen die Grevenbroicher aber auf heftigen Widerstand. Der 23. Spieltag wird am Freitagabend mit zwei Begegnungen eröffnet.

Durch Marcel Vonnahme ging die SG Kaarst am Dienstagabend sogar in der 18. Minute in Führung. Erst eine Viertelstunde vor Schluss schlug der TuS Grevenbroich zurück. Lars Faßbender (74.) und Murat Köktürk (79.) trafen jeweils nach einem Standard. Köktürk sorgte in der 85. Minute dann für die Entscheidung. „Ich bin verwundert, dass Kaarst so weit unten steht. Die waren topfit und sind 90 Minuten marschiert“, lobte Grevenbroichs Trainer Michele Fasanelli den Gegner. Seine Prognose: Wenn Kaarst weiter so spielt, werden sie noch da unten rausrücken. Für den TuS Grevenbroich war es jetzt schon der achte Sieg in den letzten neun Spielen. Unter Fasanelli sind die Grevenbroicher bis auf Rang fünf vorgesprungen.