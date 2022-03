Urkunde für Korschenbroicher Bürgermeister : Stadt ist Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW

KORSCHENBROICH Die Stadt Korschenbroich ist Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW. Verkehrsministerin Ina Brandes überreichte die Beitrittsurkunde an Bürgermeister Marc Venten. Was die Mitgliedschaft für die Stadt bedeutet.

„Der Beitritt zum Zukunftsnetz ist ein wichtiger Schritt zu einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung, von der die Nahmobilität in Korschenbroich profitieren soll“, so Venten. „280 Kommunen in Nordrhein-Westfalen arbeiten jetzt im Zukunftsnetz Mobilität NRW eng zusammen, um noch mehr Menschen den Umstieg vom Auto in vernetzte Angebote mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder an Mobilstationen mit emissionsfreien Sharing-Fahrzeugen leichter zu machen“, sagte Verkehrsministerin Ina Brandes.