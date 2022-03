Hockey : Doppel-Aufstieg für Neusser Damen

Die beiden Damenmannschaften des HTC SW Neuss feierten gemeinsam ihre Erfolge in der Hallensaison. Foto: HTC

Neuss Die erste und zweite Mannschaft des HTC SW Neuss feierten zum Abschluss der Hallensaison ihre Meistertitel. Das nächste Ziel ist schon fest im Visier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im vergangenen Sommer ging der HTC SW Neuss mit Vollgas in sein Projekt, den Bereich Damen-Hockey mittel- und langfristig wieder in die Nähe alter Blüte zu bringen. Damals hatte die Stadt Neuss ihr Okay gegeben, sich im Rahmen ihrer geänderten Förderrichtlinien finanziell an den Plänen des HTC zu beteiligen und damit den offiziellen Startschuss ausgelöst. Die ersten Früchte des Projekts konnten die Neusser Hockeyspielerinnen nun schon einbringen, nach Abschluss der Hallensaison stehen beide Damenmannschaften als Meister fest und haben damit den Aufstieg geschafft.

„Das gesetzte Ziel für diese Hallensaison wurde durch die Einbindung unseres neuen Damentrainers Jules Smolenaars ermöglicht und wäre auch ohne die projektorientierte Leistungssportförderung der Stadt Neuss nicht möglich gewesen“, meinte Annette Weeres, die sich beim HTC um die Frauen kümmert. Eigentlich wollten sich beide Damenteams am letzten Spieltag nacheinander auf dem Feld vor heimischen Publikum sportlich den Aufstieg sichern, doch dazu kam es dann nicht. Weil der Viersener THC aus gesundheitlichen Gründen nicht genügend Spielerinnen zusammenbekam, sagte er die Partie in Neuss ab und machte die erste Damenmannschaft des HTC so zum Meister und Aufsteiger in die Oberliga.

Spannend wurde es dagegen für die Reserve, die gegen SW Köln mindestens ein Unentschieden benötigten, um die Meisterschaft klarzumachen. Der Druck machte sich anfangs bemerkbar, die Neusserinnen gerieten 0:2 und 2:4 in Rückstand. Danach zeigte allerdings eine Motivationsrede von Trainer Jules Smolenaars Wirkung, Durch Tore von Johanna Hons und Pia Schneider gelang der Ausgleich, Merle Roth sorgte in der 50. Minute sogar für eine 5:4-Führung des HTC. Die Gäste glichen zwar noch mal aus, aber die Neusserinnen brachten das Unentschieden und damit den Sprung in die 1. Verbandsliga ins Ziel.