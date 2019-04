Tischtennis : Auf eigene Kosten zur WM

Holzbüttgen Holzbüttgens Venezolaner Jan Medina spielt in Budapest um Tischtennis-Krone.

„Die Weltmeisterschaft ist kein normales internationales Turnier. Hier hat man die einmalige Chance, gegen die besten Spieler aus den verschiedensten Ländern der Welt anzutreten, die man noch nie zuvor gesehen hat. Aus diesem Grund muss man dafür vorbereitet sein, von Anfang an auf höchstem Niveau spielen zu können“, sagt Medina, der aktuell bei der DJK Holzbüttgen eine Traumbilanz von 13:0-Spielen im mittleren Paarkreuz der Oberliga vorzuweisen hat. Vor zwei Jahren bei der Heim-WM in Düsseldorf musste er sich noch in allen Partien geschlagen geben. Das soll sich in Ungarn ändern: „Mein Ziel ist es, zumindest einen Sieg mit nach Hause zu nehmen, im Einzel wie im Doppel.“

Im Doppel tritt er mit seinem Mannschaftskollegen Cecilio Correa aus Venezuela an. „Wir haben vor einer Woche bei den südamerikanischen Meisterschaften zusammen gespielt und wir sind bis zum Viertelfinale gekommen. Wir verstehen uns ganz gut am Tisch und unsere Spielweisen harmonieren sehr gut miteinander. Ich denke, wir werden ein gutes Niveau zeigen“, sagt Medina, der aufgrund der politisch-ökonomischen Krise in seinem Heimatland keine Unterstützung vom venezolanischen Verband erhält. „Das bedeutet, dass ich den Flug von 200 Euro genauso wie die Anmeldungsgebühr von 50 Euro selber zahle.“ Medina muss zum Glück nicht alle Kosten selbst tragen. Für jeweils zwei Damen und zwei Herren jedes Landes übernimmt der Internationale Tischtennis-Verband (ITTF) die Kosten für Unterkunft und die Verpflegung. Venezuela hätte unter den politischen Umständen gar keine Spieler zur WM entsandt, da die finanziellen Mittel es nicht ermöglicht hätten. Nur weil Medina und auch sein Landsmann Cecilio Correa, der in Spanien lebt, sich dazu bereit erklärt haben, die Organisation und die Finanzierung selbst zu tragen, ist der Start in Ungarn überhaupt möglich.