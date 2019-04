Tischtennis : TG Neuss sichert sich die Vizemeisterschaft

Neuss 9:4-Sieg in Stadtallendorf beschert Platz zwei in der Abschlusstabelle der Tischtennis-Regionalliga.

Die TG Neuss hat sich mit einem 9:4-Auswärtssieg beim TTV Stadtallendorf am letzten Spieltag die Vizemeisterschaft in der Tischtennis-Regionalliga gesichert. „Das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Damit hatten wir vor der Saison nicht gerechnet. Wir haben das stärkste Team hinter der Übermannschaft von Champions Düsseldorf. Es ist alles perfekt gelaufen“, freute sich Abteilungsleiter Klaus Wahlen über den Saisonausklang.

Dabei hatten die Neusser zunächst Sorgen, da Youngster Tom Mykietyn nicht mitwirken konnte. Er war vom Deutschen Tischtennis Bund für die „Belgium Open“ nominiert worden. Aber die Quirinusstädter profitierten davon, dass auch die Hessen einige Spieler ersetzen mussten. Der Start verlief noch holprig. Die Gastgeber gewannen zwei Doppel und lagen dann bis zum Zwischenstand von 4:2 noch vorne, ehe die Neusser alle weiteren Einzel für sich entschieden. „Bei den Doppeln haben wir uns ein bisschen verzockt“, meinte Spielertrainer Bernd Ahrens. Lediglich Michael Servaty und Illia Barbolin gewannen ihre Partie deutlich in drei Sätzen gegen Thomas Möhl und Jonas Riedesel. Michael Servaty war dann auch in den Einzelpartien der überragende Akteur. Er siegte in seinem letzten Einsatz für die TG Neuss im Spitzenpaarkreuz sowohl gegen Jochen Schmitt (3:0) als auch gegen die Nummer eins der Hessen, Ara Karakulak (3:2). Ebenfalls zwei Siege holte Bernd Ahrens in der Mitte. Er behielt sowohl gegen Thomas Möhl als auch gegen Carsten Zulauf ohne Satzverlust die Oberhand.