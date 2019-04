Radsport : Rang drei für Nico Brenner im Münsterland

Rhein-Kreis Sven Thurau und Dominik Bauer fahren in Emsdetten aufs Podest.

Beim Sparkassen-Cup in Emsdetten forderten Temperaturen um fünf Grad die Radsportler des Profiteams Dauner Akkon Pro Cycling um Sven Thurau und Dominik Bauer. Beide Fahrer, die beim VfR Büttgen ausgebildetet wurden, schafften den Sprung aufs Podest, schrammten allerdings knapp am Sieg vorbei. Nico Brenner vom „Team Sportforum Düsseldorf/Kaarst-Büttgen“ sicherte sich Platz drei beim Rennen in Steinfurt.