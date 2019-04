Fußball : In Delhoven ist Druck auf dem Kessel

Rhein-Kreis Bezirksliga: Delhoven zu Hause mit Mammut-Aufgabe, Uedesheim und Gnadental wollen Big-Points

Vor dem spielfreien Osterwochenende gehen am heutigen Abend noch einmal die Flutlichter auf den Fußballplätzen im Rhein-Kreis an. In der Bezirksliga wartet auf Delhoven, Uedesheim und Gnadental jeweils ein Heimspiel von enormer Bedeutung. Delhoven und Uedesheim befinden sich nach den schlechten Resultaten der vergangen Wochen wieder voll im engen und weitgreifenden Abstiegskampf. Die DJK Gnadental steht seit letzter Woche sogar auf dem Relegationsplatz.

FC Delhoven – Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf; Donnerstag 19.30 Uhr. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge ist in Delhoven spätestens jetzt jedem wieder klar, dass das Thema Abstieg noch lange nicht abgehakt ist. „Wir haben in den letzten Wochen immer zu wechselnde Gesichter gezeigt. Da waren richtig schlechte, aber auch gute Spiele dabei“, erkennt FC-Trainer Dennis Kessel, dessen Mannschaft auf den zwölften Rang abgerutscht ist. Dass gegen den kommenden Gegner im Zweifelsfall nicht einmal eine gute Leistung reichen wird, ist Kessel bewusst. „Die werden topmotiviert sein, Wir sind klarer Außenseiter“, sagt Kessel. Die Düsseldorfer sind ein heißer Aufstiegskandidat und laufen gerade zur Höchstform auf. Beim 0:4 im Hinspiel bekamen die Delhovener das am eigenen Leib zu spüren.