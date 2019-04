Minigolf : Dormagens Minigolfer überzeugen in der Bundesliga

Rhein-Kreis Damen- und Herrenteam des MGC belegen nach dem zweiten Spieltag Rang zwei, Büttgener Damen folgen auf Platz drei.

Die erste MGC-Damenmannschaft um Vanessa Peuker litt ebenfalls unter der Reglementsänderung. Obwohl Dormagens Spielerinnen die geringste Schlagzahl aller Teams benötigten, sprang nur Platz zwei hinter dem MGC Göttingen heraus. Peuker überragte mit 97 Schlägen die Konkurrenz, für einen Rundengewinn reichte es allerdings nicht. Somit bleibt die Mannschaft in der Tabelle auf Platz zwei. Die Spielgemeinschaft Büttgen/Uerdingen reiht sich hinter den Top-Teams Dormagen und Göttingen auf Tabellenplatz drei ein. Büttgens einzig verbliebener Minigolf-Bundesligist duelliert sich in der laufenden Saison mit dem BGC Hannover, der am vergangenen Spieltag das Nachsehen hatte. Das nächste Wiedersehen der Rivalen steigt erneut in Wanne-Eickel, wo der dritte Spieltag auf Eternitbahnen ausgetragen wird.

Der Ligabetrieb der regionalen Spielklassen setzte sich ebenfalls am Wochenende fort. Die dritte Dormagener Mannschaft in der Verbandsliga ließ sich nicht durch gelegentlichen Schneefall in Lüdenscheid verunsichern und belgte Platz zwei in der Tageswertung. Sonja Steinburg führte ihre Vereinskollegen mit 86 Schlägen an. Landesligist HMC Büttgen konnte den Sieg vom vorigen Spieltag nicht wiederholen. Die HMC-Erstvertretung sicherte sich Platz vier auf der Sterngolfanlage des SGC Hagen, nur zwei Schläge hinter dem BGSV Kerpen. Die Heimmannschaft triumphierte mit 508 Schlägen. Als Bezirksliga-Schlusslicht (Staffel vier) reisten die Minigolfer des HMC Büttgen II zur Sterngolfanlage in Duisburg-Rheinhausen, wo ihnen im Vorjahr ein zweiter Platz gelang. Unbeeindruckt von der Tabellensituation wiederholten die HMC-Spieler ihren Vorjahreserfolg (595 Schläge). Der Tagessieg ging ungefährdet an den Gastgeber MGC Rheinhausen (570), bester Spieler war Büttgens Manfred Schöbel (111). Die HMC-Drittvertretung setzte ihre Erfolgsserie in der Bezirksliga (Staffel zwei) mit Platz zwei in Bad-Godesberg fort (642). Nur die Hausherren des MGC Bergisch Gladbach Gierath erwischten einen besseren Tag (635). In einem knappen Kreisliga-Wettkampf belegten die Minigolfer des BGC Dormagen Platz drei (407), vier Schläge vor dem MGC Porz. Dormagens Zweitvertretung kam nicht über den letzten Platz hinaus (413).