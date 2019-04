Tischtennis : Thomas Schettki kehrt zur DJK Holzbüttgen zurück

Thomas Schettki. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Die DJK Holzbüttgen darf sich über eine Neuverpflichtung für die kommende Oberliga-Saison freuen. In Thomas Schettki kehrt ein „alter Bekannter“ zurück in die Sporthalle am Bruchweg. Der mittlerweile 34-Jährige hat das Tischtennisspielen beim TTC BW Grevenbroich gelernt.

