Leichtathletik : Samuel Claudy setzt sich an die Spitze der nationalen Bestenliste

Rhein-Kreis Nachwuchs-Leichtathleten küren ihre Regionsmeister Nordrhein-Mitte am Dormagener Höhenberg und auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage in Neuss.

Auch sportlich lief es prächtig für die Gastgeber: So setzte sich Samuel Claudy mit 7,45 Metern im Weitsprung an die Spitze der nationalen Bestenliste U18. Sabrina Schröder qualifizierte sich durch ihren Sieg im Speerwurf mit 44,74 Metern für die Deutschen Jugendmeisterschaften U20 vom 26. bis 28. Juli in Ulm. Auch Lena Rademacher löste im Kugelstoßen mit 13,15 Metern das Ticket für die U23-DM in Wetzlar (15. bis 16. Juni). Lilly Hoffmeister blieb bei ihrem Sieg über 100 Meter Hürden der U18 in 14,29 Sekunden nur um fünf Hundertstelsekunden über ihrer Bestmarke. Sprinter Kieron Ludwig erfüllte mit persönlichen Bestleistungen über 200 (22,15 Sekunden) und 400 Meter (49,05) die Norm für die U23-DM. Titel gab es im Dreisprung zudem für Jona Bäcker (13,63 Meter) und André Klokow (12,18), im Diskuswurf (U20) setzte sich Raphael Hastenrath mit 39,72 Metern vor seinem Teamkollegen Elias Steiner (34,26) durch und im Speerwurf lag Steiner (50,08) an der Spitze vor Leon Ganescu (44,10). Caroline Konrad freute sich über Platz eins über 800 Meter in 2:23,23 Minuten, Melina Leca (beide U18) triumphierte sowohl mit der Kugel (12,68) als auch mit dem Diskus (22,77).