Leichtathletik : Straberger Volkslauf legt wieder leicht zu

Straberg Bei der 39. Auflage des Laufs durch den Mühlenbusch gehen 254 Teilnehmer an den Start.

Bei den jüngsten Startern setzte sich der Zonser Mats Müller (M5) durch und lief die Stadionrunde so schnell wie kein anderer. Ihm folgten Jannes Traebert und Hannah Riemer vom FC Straberg. Über 400 Meter gewann Constantin Klein vor Merit Müller (SG Zons) und Mira Weber vom LAV Bayer Uerdingen/Dormagen. Über die doppelte Strecke war Janne Meurer von der DJK Kleinenbroich in 2:38 Minuten der Schnellste, den Jugendlauf gewann Anna Olschowsky (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) in 5:25 Minuten mit großem Vorsprung vor ihrer Vereinskollegin Maxima Majer. Die kleineren Starterfelder in den Altersklassen lassen sich auch auf die Regionsmeisterschaften der Jugend in Dormagen (U18) und Neuss (U16) zurückführen. „Es war wieder klein, aber fein“, sagte der Chef-Organisator. „Es war wie immer sehr gemütlich. Aber wir hoffen für nächstes Jahr auf noch mehr Zuwachs.“ Schließlich geht es dann in die 40. Runde. Insgesamt hofft Schoos, dass solche Volksläufe wieder mehr in Mode kommen: „Natürlich hat man nicht so viele Zuschauer auf der Strecke wie bei Läufen durch die Innenstadt, aber auch die Feld- und Waldwege haben ihren eigenen Charme – und amtlich vermessen sind auch die kleinsten Wege.“