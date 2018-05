Lokalsport: SVS-Athleten mischen vorne mit

Sonsbeck Theresa Stevens wurde in Rhede über 800 Meter Regionsmeisterin.

Theresa Stevens vom SV Sonsbeck darf sich mit dem Titel "Regionsmeisterin" schmücken. Bei der Meisterschaft der älteren Jahrgänge in Rhede gewann sie in der Frauen-Klasse über 800 Meter in 2:32,64 Minuten. Zudem gab's weitere Podestplätze für die "Roten Teufel".

Johanna Winkels (U18) wurde in dem Lauf, in dem auch Stevens dabei war, Zweite in 2:44,73 Minuten. Tim Reinders (U18) erreichte ebenfalls Platz zwei. Für die 800 Meter benötigte er 2:07,98 Minuten. Lars Reinecke holte im Kugelstoß-Wettbewerb der Männer den Vizetitel mit 13,43 Metern und im Diskusring mit persönlichen Bestweite (33,06) Bronze. Rahel Brömmel stieg nach dreiwöchiger Verletzungspause mit Unterdistanzen über 200 sowie 400 Meter wieder in die Wettkampf-Saison ein. Über eine Stadionrunde wurde sie Zweite in 62,01 Sekunden und über die halbe Distanz Fünfte (28,53). Nele Kollöchter freute sich mit persönlicher Bestleistung (11,07) mit der drei Kilogramm schweren Kugel über den zweiten Rang. Im Speerwurf wurde sie Vierte (31,02). Hannah Kempken (U18) landete im Weitsprung mit 5,21 Metern auf dem dritten Rang. Im 100m-Finale kam sie als Fünfte ins Ziel mit 13,49 Sekunden.