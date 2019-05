Eishockey : Andrej Fuchs geht doch nicht zurück zum NEV

Neuss Sein ehemaliger Klub Ratinger Ice Aliens lockt mit einem besseren Angebot.

(K.K.) Nur wenige Tage, nachdem er zugesagt hatte, in der kommenden Saison die Ib-Mannschaft des Neusser EV zu trainieren, bat Eishockey-Trainer Andrej Fuchs wegen eines wohl finanziell interessanteren Angebots des Regionalligisten Ratinger Ice Aliens um Entpflichtung. Die Enttäuschung beim NEV ist groß, denn der erfahrene Trainer sollte in der zur Landesliga aufgestiegenen zweiten Mannschaft junge Spieler entwickeln, damit sie den Anschluss an das Regionalligateam erreichen. „Das Problem ist nicht gering, denn auf dem Markt sind nicht allzu viele Trainer, die in unser langfristiges Konzept passen,“ konstatiert der NEV-Vorsitzende Andreas Schrills.