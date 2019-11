Fechten : Richard Hübers nähert sich seiner Bestform

Dormagen Im Finale schlägt der Militär-Weltmeister Maximilian Kindler mit 15:8.

Gut acht Monate nach seiner Operation am Knie ist Richard Hübers wieder in bestechender Form. Knapp vier Wochen nach Gold bei der Militär-WM in China setzte sich der Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen auch beim international besetzten Ranglistenturnier um das „Grünwalder Wappen“ durch.