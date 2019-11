Fußball : Abgang mit Stil von Peter Vogel beim TuS Grevenbroich

Grevenbroich Der ehemalige Bundesliga-Profi stellt sein Traineramt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung.

Nach saisonübergreifend nur 28 Spielen ist die Zusammenarbeit des im Sommer in die Kreisliga A abgestiegenen TuS Grevenbroich mit Trainer Peter Vogel (67) zu Ende. Nach der 0:6-Pleite am Sonntag gegen den BV Wevelinghoven stellte der ehemalige Bundesliga-Profi sein Amt zur Verfügung. Thomas Ugowski, Geschäftsführer der Fußball-Abteilung, machte jedoch klar, dass „diese Entscheidung nicht in Zusammenhang mit dieser herben Niederlage steht, sondern resultiert aus anhaltenden Unstimmigkeiten zwischen ihm und der Mannschaft.“

Eine Darstellung, die der Coach voll bestätigt. Seine Kritik: „Wenn ich manche Spieler sehe, weiß ich wieder, warum ich eigentlich keine Mannschaften mehr in der Kreisliga A übernehmen wollte. Ich fahre doch nicht jeden zweiten Tag 60 Kilometer, um dann im Training mit sechs, sieben Mann dazustehen. Die Einstellung der Spieler, nicht aller, stimmt einfach nicht. Und darum habe ich, trotz des sehr guten Tabellenplatzes, auf mein Fußballherz gehört und die Sache beendet – auch aus Respekt vor dem top aufgestellten Verein und seinem sehr engagierten Vorstand.“ Ein Schritt, der Ugowski und allen Beteiligten größte Hochachtung abnötigt: „Peter Vogel hatte die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen und sie nach dem Abstieg aus der Bezirksliga direkt wieder in die Spitzengruppe der Kreisliga A geführt. Seine Entscheidung, das Traineramt beim TuS mit sofortiger Wirkung aufzugeben, beweist, dass für ihn das Wohl der Mannschaft und des Vereins jederzeit im Vordergrund steht. Er wird auch in Zukunft immer ein gern gesehener Gast beim TuS Grevenbroich sein.“ Bis auf weiteres übernehmen Co-Trainer Richard Pellico und Kapitän Lars Faßbender. Ihre Truppe trennen auf Rang fünf nur drei Punkte von Spitzenreiter VfR Neuss.