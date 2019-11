Tischtennis : Ein total gebrauchtes Wochenende

Heinrich Walter bezwang Spitzenspieler Peter Petrovics. Foto: Rust

Rhein-Kreis Neuss II und DJK-Reserve droht in der Tischtennis-Verbandsliga der Abstiegskampf.

Das war ein misslungenes Wochenende für die Tischtennis-Teams aus dem Rhein-Kreis auf Verbandsebene: In der Herren-Verbandsliga mussten die Zweitvertretungen der TG Neuss und der DJK Holzbüttgen Niederlagen einstecken. Auch die Holzbüttgener Damenteams haben ihre Spiele verloren.

Die TG Neuss hatte sich im Vorfeld der Partie bei der TTSG Lüdenscheid eigentlich deutlich mehr ausgerechnet. Denn erstmals stand den Neussern in dieser Saison Spitzenspieler Dejan Hoheisel zur Verfügung. Da aber kurz vor der Partie Bernd Forelle krankheitsbedingt absagen musste, konnten die Neusser wieder nicht ihr Wunsch-Sextett aufstellen. Dennoch fiel die 2:9-Niederlage bei den Lüdenscheidern höher als erwartet aus. „Wir sind unglücklich mit 0:3 in den Doppeln gestartet. Wir hätten eventuell noch zwei, drei Punkte mehr machen können, insgesamt geht das Ergebnis aber in Ordnung“, musste TG-Spieler Dominik Sagawe feststellen. Die Zähler für die Turngemeinde holten Heinrich Walter und Gerrit Nolten. Walter bezwang den Spitzenspieler der Gastgeber, Peter Petrovics, in vier Sätzen, Nolten behielt in der Mitte gegen Arnd Katzke die Oberhand.

Auch die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen hatte darauf gehofft, von der wichtigen Partie bei Schwarz-Weiß Velbert etwas Zählbares mitzubringen. Mit an Bord waren schließlich auch die erfahrenen Routiniers Yiqing Zang und Stefan Vollmert. Am Ende mussten sich die Kaarster aber mit 5:9 geschlagen geben und anerkennen, dass die Velberter an diesem Tag die bessere Mannschaft waren. Nach einem gewonnen Doppel (Zang/Weinitschke) konnten im Einzel noch Jarne Weinitschke (3:0 gegen Priestley), Stefan Vollmert (3:1 gegen Ehlert), Lars Münstermann (3:2 gegen Ehlert) und Jens Rustemeier (3:0 gegen El Faramawy) punkten. Sowohl die TG Neuss II als auch die DJK Holzbüttgen II stehen mit sechs Pluspunkten nur knapp über den Abstiegsrängen.