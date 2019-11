NGZ-Sportlerwahl des Monats : Das Paddeln macht einfach noch Spaß

Rüdiger Hübbers und Udo Raumann, mit dem er seit 31 Jahren in einem Boot sitzt. Foto: red

Neuss Vor 27 Jahren startete Rüdiger Hübbers bei den Olympischen Spielen in Barcelona, vier Jahre später wurde er Mannschafts-Europameister im Zweier-Canadier. Jetzt wählten ihn die NGZ-Leser zum „Sportler des Monats Oktober“.

Von Volker Koch

Dass einer 23 Jahre nach dem Gewinn des Europameistertitels zum „NGZ-Sportler des Monats“ gewählt wird, ist schon etwas Besonderes. Dass sich ein 54-Jähriger in der Abstimmung gegen vier Rivalen durchsetzt, die vom Alter her allesamt seine Kinder sein könnten, auch. Und dass einer 42 Jahre, nachdem er seine ersten Wettkampferfahrungen zwischen den Slalomstangen sammelte, immer noch Spaß am Paddeln um Zeiten und Fehlerpunkte hat, ist gleichfalls nichts Alltägliches.

Nun ist Rüdiger Hübbers sicherlich auch etwas Besonderes in der hiesigen Sportszene. Seine Wahl hat er zwei Faktoren zu verdanken: Seinem ungebrochenen Ehrgeiz im Boot, der ihn bei den German Masters, den inoffiziellen Deutschen Meisterschaften der Senioren im Kanu-Slalom, zu gleich sechs Titeln in Einzel- und Mannschaftswertung verhalf. Und seinem Bekanntheitsgrad.

Rüdiger Hübbers in seinem Element. Foto: HB

Denn zunächst als Sportlehrer, inzwischen als Therapeutischer Geschäftsführer beim Gesundheitsanbieter medicoreha in Neuss ist Rüdiger Hübbers bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Kein Wunder, steht er doch nicht nur Patienten und Kunden, sondern auch vielen Leistungssportlern mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um deren tägliches Training und vor allem um die damit verbundene Verletzungsprophylaxe geht. „Frag’ den Rüdiger“, ist da zum geflügelten Wort geworden.

Rüdiger Hübbers mit den ehemaligen Hockey-Nationalspielern Sebastian Draguhn und Christian Schulte (v.l.). Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

In dieser Branche hilft es naturgemäß ungemein, wenn einer weiß, wovon er spricht. Weil er selber Erfahrung im Leistungs- und Spitzensport gesammelt hat. Mit neun Jahren, erinnert sich Rüdiger Hübbers, hat er erstmals in einem Kanu gesessen, drei Jahre später seine ersten Wettkämpfe bestritten. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: 1992 gelang ihm mit Zweierpartner Udo Raumann die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Barcelona, bei denen Kanu erstmals seit München 1972 wieder zum Programm gehörte. Das Duo fuhr im Zweier-Canadier auf Rang 14. 1995gewann er mit dem deutschen Team Bronze bei den Kanu-Weltmeisterschaften im englischen Nottingham, ein Jahr später wurde er auf dem Augsburger Eiskanal Mannschafts-Europameister.

Immer mit dabei: Udo Raumann. „Seit 31 Jahren sitzen wir in einem Boot“, sagt Rüdiger Hübbers über den drei Jahre jüngeren aus dem sauerländischen Balve. Geht es nach ihm, ist ein Ende noch nicht abzusehen: „Ich fahre, so lange es mir Spaß macht,“ sagt Rüdiger Hübbers. Den Faktor haben ein neues Boot und die Tatsache, „dass ich etliche Kilo abgespeckt habe“, in diesem Sommer noch um einiges erhöht. So sehr, dass Hübbers im August zu Gold bei den European Master Games im italienischen Ivrea paddelte. Ausnahmsweise ohne Udo Raumann, denn der Neusser startete im Einer-Canadier in der Altersklasse der Über-Fünfzigjährigen.

Dass die Beiden noch lange nicht zum „alten Eisen“ zählen, bewiesen sie im September bei den Deutschen Meisterschaften auf der Lenne bei Hohenlimburg mit Platz zwei in der Leistungsklasse. „Da ist unsere viele Erfahrung ganz hilfreich“, sagt Rüdiger Hübbers. Aber nicht nur. „Ich trainiere, so oft es geht,“ sagt der 54-Jährige – das Minimum sind zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche. Meist auf der Erft am „Wiesenwehr“ in Höhe von Gut Gnadental, da, wo er auch seine sechs Titel bei den German Masters gewann. Was den siegerehrenden Landrat Hans-Jürgen Petrauschke dazu brachte, ihn spätestens beim dritten Mal mit einem „dann bis gleich“ vom Treppchen zu verabschieden.

Natürlich kommt Udo Raumann zum Training nicht jedes Mal aus dem Sauerland angereist. „So ein, zwei Mal im Monat trainieren wir gemeinsam,“ sagt Rüdiger Hübbers. In der Vorbereitung auf wichtige Wettkämpfe darf es ruhig auch ein bisschen mehr sein. So hat sich Hübbers im Sommer auf dem für die Olympischen Spiele 1972 erbauten Augsburger Eiskanal fit gemacht für die European Games.