Handball : Bayer-Nachwuchs hat Gruppensieg sicher

Zehn der 16 Klubs für die Meisterrunde in der Handball-Bundesliga der A-Jugend stehen fest.

Die Meisterrunde und damit die automatische Bundesliga-Qualifikation für die nächste Saison hatten die Nachwuchs-Handballer des TSV Bayer Dormagen bereits vor dem Anpfiff erreicht, doch nach dem 26:21-Sieg bei der HG Saarlouis ist der A-Jugend auch der Gruppensieg in der Staffel West nach der Vorrunde nicht mehr zu nehmen, selbst wenn sie das letzte Spiel am Sonntag (16 Uhr) gegen die HSG Hanau noch verlieren sollten.

Auch der zweitplatzierte VfL Gummersbach hat seine Teilnahme an der Meisterrunde sicher, um die verbleibenden zwei Plätze streiten sich MJSG Melsungen, HSG Wetzlar (beide 11:5 Punkte) und der Bergische HC (9:7), der Melsungen zum direkten Duell erwartet. Für die Dormagener ist der Ausgang nicht ganz uninteressant, denn in der Meisterrunde, die in zwei Gruppen zu je acht Teams (mit Hin- und Rückspiel) ausgetragen wird, treffen sie erneut auf den Viertplatzierten aus dem Westen – derzeit die HSG Wetzlar, die den Bayer-Handballern den bisher einzigen Punkt in dieser Saison abknöpfte. Weitere Mannschaften in ihrer Gruppe sind der Erst- und Viertplatzierte aus der Südstaffel, auf jeden Fall die ebenso wie Dormagen noch ungeschlagenen Rhein-Neckar Löwen – um Platz vier streiten sich noch SG Pforzheim/Eutingen (9:7), FA Göppingen, HG Oftersheim/Schwetzingen (beide 8:8) und der TV Bittenfeld (7:9) – sowie die Dritt- und Viertplatzierten aus Norden und Osten, im Moment HSV Hamburg, TuSEM Essen, SC Magdeburg und HC Erlangen.