Judo : Titel und Platz zwei geht nach Nievenheim

Mia Kellerhaus und Maja Krueger (v.l.) vom JC Nievenheim. Foto: JC Nievenheim

Nievenheim Bei den Nordrhein-Einzelmeisterschaften der Judoka in Bad Godesberg beherrschte der JC Nievenheim in der Altersklasse U 13 die Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm eindeutig. Mit vier Siegen in vier Kämpfen holte sich Maja Krueger den Titel, Mia Kellerhaus musste nur eine Niederlage gegen ihre Vereinskollegin hinnehmen und belegte Platz zwei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken