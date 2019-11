Ringen : KSK Konkordia Neuss ringt weiter in einer eigenen Liga

Neuss Zum Auftakt der Play-off-Runde schlägt der Tabellenführer den KSV Germania Krefeld mit 33:8.

In der Oberliga Rheinland bleibt alles beim Alten: Auch in der Play-off genannten Zwischenrunde der besten vier Teams, die ihre Punkte aus den sechs direkten Duellen der Hauptrunde mitgenommen haben, ist gegen die Ringer des KSK Konkordia Neuss kein Kraut gewachsen. Zum Auftakt fertigte der Tabellenführer den KSV Germania Krefeld vor heimischem Publikum mit 33:8 ab. Die Trainer Oleg Dubov und Erich Marjalke konnten sich dabei sogar den Luxus erlauben, Punktegaranten wie Aaron Bellscheidt, Lom-Ali Eskijev und Schamil Kasumov eine Pause zu gewähren. Dafür kehrten Samuel Bellscheidt und Ilja Chupanov zurück ins Team – und brachten jeweils fünf Punkte aufs Mannschaftskonto. Ihre Kollegen Deni Nakaev und Mikalai Savenka holten die noch fehlenden Siege und wahrten damit ihre weißen Westen in dieser Saison. Erfolgreich waren zudem: Khisar Idigow (vier Punkte), Ayub Musaev (5), Julian Lejkin (4)) und Fatih Cinar, der in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm eingesprungen war und Tolga Alkan einen Punkt abtrotzte.