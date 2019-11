Leichtathletik : „Vom Füße hochlegen kommt das nicht“

Er läuft allen davon, nur nicht dem Alter: Herbert E. Müller wird am heutigen Dienstag 90 Jahre alt. Foto: Birkenstock. Foto: Wolfgang Birkenstock

Grevenbroich Er ist einer der erfolgreichsten, auf jeden Fall aber der bekannteste Senioren-Sportler Deutschlands: Herbert E. Müller wird am heutigen Dienstag neunzig Jahre alt. Eine Verbeugung vor einem, den man Vorbild nennen könnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Eins vorweg: Herbert E. Müller hat nicht in der Redaktion angerufen und gesagt: Hey, Leute, denkt dran, am Dienstag werde ich 90. Herbert E. Müller hat deswegen auch nicht irgend jemand anders anrufen lassen. So einer ist Herbert E. Müller nicht.

Natürlich erzählt er gerne von seinen Erfolgen, deren enorme Zahl er selbst wohl nur anhand der Medaillen und Urkunden benennen kann, die er zu Hause, im Arbeitszimmer seiner Wohnung in Grevenbroich, fein säuberlich geordnet hat – mehr als 150 von Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften sind es inzwischen.

Info Herbert E. Müllers Rekorde aus 2019 In diesem Jahr stellte Herbert E. Müller (TSV Bayer Dormagen) folgende Deutsche Rekorde in der Altersklasse M 90 auf 100 Meter 18,04 sek 200 Meter 38,423 sek 400 Meter 92,83 sek 800 Meter 4:02,77 min 1500 Meter 8:26,03 min

Natürlich liest er darüber gerne in der Zeitung. Doch Herbert E. Müller – das E Punkt steht für Ernst – gehört nicht zu denen, die jedes x-beliebige Ergebnis abgedruckt sehen möchten. Seine Mails kommen dosiert, es müssen schon Rekorde oder Titelgewinne ab Deutschen Meisterschaften aufwärts zu vermelden sein, dass er sich überhaupt meldet. Allerdings, auch das sei gesagt, hat Herbert E. Müller in den vergangenen fünf, sechs Jahren nicht allzu viele Wettkämpfe bestritten, bei denen nicht das eine oder das andere fällig war.

Und wenn er eine Mail schreibt, dann ist der Inhalt kurz, knapp, präzise: Strecke, Endzeit, Platzierung –mehr nicht. Jubelorgien sind ihm fremd. Was natürlich nicht heißt, dass sich Herbert E. Müller nicht über seine Erfolge freut. Aber alles in Maßen. Nachdem er im Sommer bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im thüringischen Leinefelde die Titel über 100, 200, 800 und 1500 Meter gewonnen hatte, schrieb er noch eine zweite Mail an unsere Redaktion. Mit der Bitte, ihn nicht in die Kandidatenliste für die „NGZ-Sportlerwahl des Monats“ aufzunehmen, sondern den Platz jüngeren Sportlern zu überlassen.

Mit anderen Worten: Herbert E. Müller macht weniger Aufheben um seine Person als andere. Dabei ist der Grevenbroicher, der seit drei Jahrzehnten das Trikot des TSV Bayer Dormagen trägt, „gemessen an seinen Erfolgen ein internationaler Star,“ hat die „Zeit“ vor ein paar Wochen geschrieben, die ihm und seinen Mitstreitern Fred Ingenrieth, Armin Zosel und Edi Bscheid und ihrem Vorhaben, anlässlich der Senioren-Europameisterschaften im italienischen Caorle einen Weltrekord in der 4x400-Meterstaffel für Über-85-Jährige aufzustellen, ein komplettes, dreiseitiges „Dossier“ gewidmet hat. Dass sie diesen Weltrekord tatsächlich aufgestellt, die bisherige, von vier Chinesen gehaltene Bestmarke um satte 27 Sekunden auf 7:23 Minuten gesteigert haben, war beileibe keine Selbstverständlichkeit (nachzulesen in der „Zeit“ vom 25. September 2019, auch im Online-Archiv vorhanden).

Aber was heißt schon „Selbstverständlichkeit“ bei einem Mann wie Herbert E. Müller. Der Grevenbroicher – vor 14 Jahren verkauften er und seine Frau Helga ihr Haus in Dormagen und zogen in eine „altersgerechte“ Wohnung in der Schlossstadt – ist in einem Alter, das die meisten Menschen überhaupt nicht erreichen. Und wenn, dann sind sie froh, sich überhaupt noch irgendwie bewegen zu können.

Herbert E. Müller treibt mindestens vier Mal die Woche Sport. Also solchen, für die er Trainingsklamotten und Laufschuhe braucht. Seine Dehnübungen, seine 70 Kniebeugen vor und noch einmal 80 nach dem Zähneputzen macht er täglich. Und er nimmt die Treppe zu seiner Wohnung im dritten Stock, obwohl das „altersgerechte“ Haus über einen Aufzug verfügt. „Man muss versuchen, sich täglich zu bewegen, den inneren Schweinehund zu bekämpfen. Vom Füße hochlegen kommt das nicht,“ hat Herbert E. Müller im vergangenen Jahr gesagt, als ihn die NGZ anlässlich ihrer „Sportlerwahl des Jahres“ auf die Bühne bat.

Dabei ist Herbert E. Müller ein Spätberufener. Sicher, in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat er während seines Ingenieurstudiums an der Technischen Hochschule in Aachen Leichtathletik betrieben und sich dabei auch für Deutsche Meisterschaften qualifiziert. Doch dabei blieb es. Erst als er schon in Rente war, fand er (zurück) zum Leistungssport. Beim Joggen im Tannenbusch sprach ihn einer an, ob er nicht Lust hätte, für die Seniorenmannschaft des TSV Bayer Dormagen in der M 50 zu starten. Herbert E. Müller war zwar schon über 60, aber er ging trotzdem hin.

Und fand die Berufung für den Rest seines Lebens. 2005, bei den Senioren-Weltmeisterschaften im spanischen San Sebastian, bestritt er seinen ersten internationalen Wettkampf. Der vorerst letzte, das waren die Europameisterschaften in Italien, die ihm neben dem Weltrekord (und dem Titel selbstverständlich) über 4x400 Meter die Titel über 200, 400 und 800 Meter sowie in der 4x100-Meterstaffel, dazu Silber über 1500 Meter und Bronze über 100 Meter bescherten. In der M 85 wohlgemerkt, in der er bei internationalen Wettkämpfen bis zu seinem 90. Geburtstag starten muss (im Deutschen Leichtathletik-Verband gelten die Altersklasseneinteilungen ab Geburtsjahr, so dass Müller national schon in der M 90 startet). „In allen Disziplinen war ich der Älteste, alle meine ernsten Konkurrenten waren 1934 geboren, waren also fast fünf Jahre jünger als ich, trotzdem habe ich optimal abgeschnitten“, lautete seine Bilanz.