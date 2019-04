Handball : TSV löst DM-Ticket

Dormagen Nach der A-Jugend haben sich auch die B-Jugendlichen des TSV Bayer Dormagen für die Endrunde der Handball-DM qualifiziert.

Die A-Jugend hatte es vorgemacht, die B-Jugend zog am Wochenende nach: Mit einem 35:13-Sieg (Halbzeit 16:8) bei BTB Aachen sicherte sich der Handball-Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen den Meistertitel in der Nordrheinliga und damit direkten Einzug ins Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft. In dem wartet der Sieger aus der Partie HC Erlangen gegen SC Magdeburg auf die Dormagener, die Hin- und Rückspiele werden am 14. und 28. April ausgetragen, Bayer hat im zweiten Spiel Heimrecht.