Basketball: TG Neuss Junior Tigers wieder mit Coach Dragan Ciric

Neuss Nach den Osterferien beginnt die dritte Amtszeit in Neuss

Wie versprochen präsentiert Basketball-Abteilungsleiterin Angela Krings recht schnell einen Nachfolger für den nach dem Aus im Play-off-Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft von Bord gegangenen Trainer Jean-Francois Loop: Zu den seit einem Jahrzehnt in der U18-Bundesliga spielenden TG Neuss Junior Tigers kehrt Dragan Ciric zurück – und schreibt damit weiter an einer Erfolgsgeschichte, die vor drei Jahren mit seinem berufsbedingten Wechsel zum Oberligisten Osterather TV unterbrochen worden war. Bis dahin hatte Ciric als Co-Trainer von Janina Pils das Frauen-Team der Tigers zu einem Powerhouse in der 2. Bundesliga Nord gemacht und stand 2016 mit dem weiblichen Nachwuchs (WNBL) in der Hauptrunde der besten Sechs im Norden. Mit der Zwischenstation SG Südwest Baskets Wuppertal (2. Regionalliga, Herren) stieß er im Vorjahr zum Damen-Regionalligisten Barmer TV. Der Kontakt nach Neuss riss indes nie ganz ab. So half er den Junior Tigers im vergangenen Sommer als Kurzzeittrainer, führte das Team erfolgreich durch das Qualifikationsturnier zur Bundesliga. Kein Wunder, dass sich Angela Krings auf die erneute Zusammenarbeit freut: „Dragan ist ein super Trainer und ein netter Mensch.“