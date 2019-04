Handball: Abstiegskampf spitzt sich zu

Dormagen Zehn Spieltage vor Saisonende sind noch zehn Handball-Zweitligisten gefährdet.

Mitten drin: Der TSV Bayer Dormagen, der sich mit drei Siegen in Folge (35:31 über TV Emsdetten, 39:33 bei TuSEM Essen, 31:23 über VfL Lübeck-Schwartau) zumindest ein kleines Polster von vier Zählern auf den ersten Abstiegsrang verschaffte. Und der jetzt zwei Duelle mit direkten Konkurrenten vor der Brust hat: Am Freitag (20 Uhr, Krollmann-Arena) beim drei Punkte zurück liegenden VfL Eintracht Hagen, am Gründonnerstag (18. April, 19.30 Uhr) gegen Mitaufsteiger HSV Hamburg, der dank des besseren Torverhältnisses einen Platz vor den Dormagenern liegt. „Für uns sind alle Spiele gleich wichtig,“ will Trainer Dusko Bilanovic nichts von vorentscheidenden Partien wissen, „wir wollen versuchen, alle zu gewinnen.“

Gleichwohl misst er dem Spiel in Hagen besondere Bedeutung zu: „Das ist nicht so weit weg. Da haben wir die Chance, dass unsere Fans mitkommen und uns genau so gut unterstützen wie in Essen.“ Zum „Derbyklassiker“ waren gut und gerne 150 Bayer-Anhänger mitgereist. „Es wäre schön, wenn das am Freitag ähnlich wäre,“ sagt Bilanovic, „die Unterstützung von der Tribüne kann einer Mannschaft Sicherheit geben.“ Das um so mehr, als die Krollmann-Arena nicht unbedingt als Festung gilt: Mit einem Schnitt von 737 Besuchern pro Spiel (Rückrunde 597) wird die Hagener Zuschauerbilanz nur von den Rhein Vikings (624) unterboten – zum Vergleich: In Dormagen waren es bisher 1173 Fans (in den vier Spielen der Rückrunde sogar 1258). Das korrespondiert auffällig mit der Hagener Heimbilanz: Mit erst vier Siegen aus 14 Spielen sind sie Vorletzter. „Wir wollen nicht zu denen gehören, die das ändern,“ sagt Bilanovic.