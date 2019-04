Tischetnnis: TG Neuss gelingt Derbysieg gegen die DJK Holzbüttgen

Rhein-Kreis Tischtennis: BW Grevenbroich beendet schwarze Serie.

Der TTC BW Grevenbroich kann wieder gewinnen. Nach vier sieglosen Spielen in Folge gelang den Schloss-Städtern in der NRW-Liga beim TuS 08 Rheinberg ein 9:5-Erfolg. Allerdings profitierten die Blau-Weißen auch davon, dass bei den Gastgebern drei Stammspieler fehlten.

In der Herren-Verbandsliga hat die TG Neuss II durch zwei Heimsiege die Abstiegszone verlassen und sich eine gute Ausgangslage für den direkten Klassenerhalt geschaffen. Den Quirinusstädtern, verstärkt durch Jonas Lenzen und Dejan Hoheisel, die in der Vorrunde meist in der Regionalliga zum Einsatz kamen, gelang ein 9:4-Erfolg gegen den SC Bayer Uerdingen. Nach zwei gewonnenen Doppeln (Lenzen/Hoheisel und Walter/Sagawe) zeigten sowohl Jonas Lenzen als auch Dejan Hoheisel ihre Qualitäten und holten im Spitzenpaarkreuz gegen Arja Hosseini und Dennis Kudla alle vier Zähler. Gerrit Nolten (3:1 gegen Dominik Schages), Heinrich Walter (3:0 gegen Luis Kostyra) und Dominik Sagawe (3:0 gegen Dominik Weiß) holten die restlichen Zähler.