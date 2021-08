Handball : B-Jugend des TSV trifft auf starke Konkurrenz

Dormagen In der Vorrunden-Gruppe A geht es für den Nachwuchs aus Dormagen gegen die Füchse Berlin, die Rhein Neckar Löwen und BFKA Veszprém aus Ungarn.

In der Vorrunden-Gruppe A geht es für Dormagen außerdem gegen die Rhein Neckar Löwen und BFKA Veszprém aus Ungarn. In der Gruppe B spielen der SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt, RK Celje Pivovarna Lasko (Slowenien) und GOG Handbold (Dänemark). Die Gruppenphase wird komplett am Montag gespielt. Am zweiten Turniertag steht die Zwischenrunde auf dem Plan, bevor es am Mittwoch um den Turniersieg geht. Alle Spiele finden im Castello in Düsseldorf, einer Mehrzweckhalle im Stadtteil Reisholz statt. „Wir freuen uns auf dieses hochkarätig besetzte Turnier. Natürlich wollen wir sehen, wo wir vor der neuen Saison leistungsmäßig stehen“, so Pütz. Nur allzu gerne würde sein Team natürlich den Erfolg von vor 14 Tagen wiederholen. Da hatte sich der TSV im Finale des ebenfalls stark besetzten Sauerland-Cups in Menden mit 18:15 gegen die Füchse Berlin durchgesetzt und sich den Turniersieg geschnappt. 10 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Dormagen; 14.30 Uhr: Veszprém - Dormagen; 17 Uhr: Füchse Berlin - Dormagen.