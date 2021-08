Handball : Bayer Dormagen erfüllt im DHB-Pokal seine Pflicht

Tim Mast, hier beim Testspiel gegen die Limburg Lions, wurde in Habenhausen übel gefoult, war am Ende aber trotzdem Dormagens bester Torschütze. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die Zweitliga-Handballer aus Dormagen haben mit dem Einzug in die zweite Runde ihr klar gestecktes Ziel erreicht. Doch beim 27:24-Auswärtsieg gegen den Drittligisten ATSV Habenhausen war auch noch deutlich Luft nach oben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Der TSV Bayer Dormagen verbindet tolle Erinnerungen mit der Bremer Hinni-Schwenker-Halle. Als die Handballer vom Höhenberg dort zum bis Samstag letzten Mal zu Gast waren, schafften sie Historisches. Ende April 2018 machte der TSV mit einem 32:24-Sieg gegen den ATSV Habenhausen die Rückkehr in die 2. Bundesliga endgültig perfekt. Entsprechend ausgelassen fielen anschließend die Feierlichkeiten aus. Da waren die Reaktionen bei der Rückkehr in die Hansestadt nach dem 27:24 (12:10)-Erfolg gegen den Bremer Vorstadtklub verständlicherweise deutlich zurückhaltender. Schließlich waren die Dormagener zum Auftakt des DHB-Pokals gegen den Drittligisten haushoher Favorit, der Einzug in die zweite Runde war fest eingeplant.

„Wir haben das Spiel kontrolliert, und es kam nie ein Zweifel daran auf, dass wir gewinnen. Teilweise haben wir auch gut gespielt. Trotzdem müssen wir eigentlich deutlicher gewinnen, wir haben noch Luft nach oben“, meinte TSV-Coach Dusko Bilanovic nach der Partie auch mit Blick auf den Ligastart in zwei Wochen beim ASV Hamm-Westfalen. Gar nicht gefiel ihm, dass es in beiden Halbzeiten Phasen gab, wo seine Mannschaft zahlreiche technische Fehler produzierte und die Gastgeber so zu Tempogegenstößen einlud. Dass das damit zusammenfiel, wenn die Dormagener versuchten, selbst die Geschwindigkeit bei ihren Offensivaktionen zu erhöhen, spricht dafür, dass das neue Mannschaftsgefüge mit den Zugängen Patryck Biernacki (Rückraum) und Jaka Zurga (Linksaußen) noch nicht richtig funktioniert. „In der Abwehr stehen beide schon richtig gut, im Angriff können sie es besser“, sagte Bilanovic.

Info ATSV Habenhausen - Dormagen 24:27 (10:12) Habenhausen: Sommerfeld (11 Paraden), Berdar; Fischer, B. Wahmann (2), Budelmann (5/1), Meier (4), J. Schluroff, L. Schluroff (3), M. Wahmann, Rojahn, Hintke (6), Ahrend, Feller (2), Marien (1), Kragesteen (1) Dormagen: Juzbasic (7 Paraden), Simonsen (ab 47., 4 Paraden); Zurga (2), Seesing (1), Meuser (5), Biernacki (3), I. Hüter (4), P. Hüter (1), Johannmeyer, Sterba (2), Grbavac (3/1), Mast (6/3), Leitz, Steinhaus Schiedsrichter: Otto / Piper. Zuschauer: 200 (ausverkauft) Zeitstrafen: 14:8 Minuten (Rot gegen Kragesteen und Meier) Siebenmeter: 1/4:4/4 (Budelmann wirft an den Pfosten und scheitert an Juzbasic, Simonsen hält gegen B. Wahmann)

Zunächst gaben die Dormagener den 200 Zuschauern, die für eine ausverkaufte Halle mit guter Stimmung sorgten, keinen Anlass, an eine Überraschung zu glauben. Nach neun Minuten stand es 5:1 für den TSV und die Gastgeber konnten einen Siebenmeter durch Bjarne Budelmann nicht verwerten. Doch anstatt die Führung weiter auszubauen, schlich sich bei Dormagen erstmals der Schlendrian ein. Über eine Zwei-Minuten-Strafe für Biernacki arbeitete sich Habenhausen heran und glich in der 19. Minuten zum 7:7 aus. Dass dann über fünf Minuten kein Tor fiel, lag auch daran, dass Bayer etliche gute Chancen liegenließ. Denn Bann durchbrach Lino Hintke, mit dem 8:7 (24.) erzielte er die erste und einzige Führung der Hausherren. TSV-Coach Dusko Bilanovic sah allerdings keine Notwendigkeit, eine Auszeit zu nehmen: „Wir hatten großen Chancen, haben aber häufiger den Torwart getroffen. Von der Spielanlage her mussten wir nichts ändern.“ Dafür spricht, dass Dormagen die Partie bis zur Pause wieder in den Griff bekam.

Nach dem Seitenwechsel schwächte sich Habenhausen ziemlich bald selbst. Nach einer unnötigen Aktion von Julian Kragesteen gegen Jakub Sterba bei einem Tempogegenstoß sah er die Rote Karte. Als Dormagen in der Folge bis auf sieben Tore davonzog (23:16, 47.; 24:17, 49.), war die Partie vorentschieden, zumal Felix Meier gegen Tim Mast fünf Minuten vor Schluss die nächste Rote Karte für die Gastgeber verursachte. „Für Habenhausen war es das Spiel der Jahres. Da wurde verständlicherweise alles versucht, in der Abwehr viel geschubst und gezogen“, meinte Bilanovic. Nicht so gut fand er es allerdings, dass die Schiedsrichter in der Schlussphase zu viele dieser Aktionen ungeahndet durchgehen ließen und so dazu beitrugen, dass der ATSV noch Ergebniskosmetik betreiben und auf drei Tore herankommen konnte. Letztlich war der TSV-Coach allerdings froh, dass sich keiner seiner Spieler ernsthaft verletzte und sein Team in Runde zwei steht.