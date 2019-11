Leichtathletik : Fabian Spinrath siegt beim Martins-Cross in Krefeld

Rhein-Kreis Fast schon traditionell geben die Läufer und Läuferinnen aus dem Rhein-Kreis beim Martins-Cross in Krefeld den Ton an. Das war in diesem Jahr nicht anders, auch wenn sich auf der fünf Kilometer langen Strecke des Hauptwettbewerbs Lokalmatador Fabian Dichans knapp durchsetzen konnte.

Doch mit nicht einmal acht Sekunden Rückstand belegte Guesch Hagos (TG Neuss) Platz zwei, nachdem er bis zum Schlussspurt des Krefelders an der Spitze das Tempo bestimmt hatte. Auf Rang sieben folgte sein Vereinskollege Mahdi Herrmann, der damit Zweiter in der Hauptklasse wurde – die beiden schnellsten gehören bereits der Altersklasse M 35 an. Über 3000 Meter setzte sich Fabian Spinrath durch und bewies, dass auch Mittelstreckler im Crossgeläuf Stehvermögen besitzen. Sein Bruder Julian Spinrath belegte Platz fünf, Anna Olschowsky (alle TSV Bayer Dormagen) siegte über 2000 Meter der U 14.