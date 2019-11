Basketball : TG Neuss Junior Tigers sind „on Fire“

Die TG Neuss Junior Tigers sind prächtig in die Saison gestartet: (v.v.l.) Trainer Dragan Ciric, Ricarda Schott, Jana Schnelle, Laura Berner, Lea Schnelle, Naike Voß, Celine Glock, Britta Franziska Vogel. (v.v.l.) Kira Baseler, Lydia Sy, Lana Spießbach, Leonie Oost, Lena Eicker, Anna Tenge, Larissa Kuhlmann, Luisa Lukas. Foto: Wolfgang Rommerskirchen

Neuss Mit dem 63:56-Erfolg über die OSC Junior Panthers feiern die U18-Basketballerinnen dritten Bundesliga-Sieg in Folge.

Damit hatten nach der so schmerzlich deutlichen 46:80-Niederlage zum Saisonauftakt bei den Metropol Girls Recklinghausen wohl nur die größten Optimisten gerechnet: Nach vier Spieltagen belegen die Nachwuchs-Basketballerinnen der TG Neuss in der Gruppe Nordwest der U18-Bundesliga (WNBL) Platz zwei – jetzt punktgleich mit den von Janina Pils (bis 2018 in Neuss) trainierten Metropol Girls.

Der 63:56-Heimsieg (Halbzeit 36:31) über die hochgehandelten OSC Junior Panthers aus Osnabrück war bereits der dritte Streich hintereinander der Mädels von Coach Dragan Ciric. Zuvor hatte es zu ebenfalls knappen Erfolgen gegen die BG Bonn 92 (57:55) und die RheinStars Ladies Hürth (62:59) gereicht. Das dabei erworbene Selbstvertrauen setzten die Junior Tigers gegen die angeschlagen angereisten Osnabrückerinnen in einen bärenstarken Start um: Mit einem 14:0-Lauf ebneten sie den Weg zum mit 25:15 gewonnenen ersten Viertel, in dem die jungen Gastgeberinnen als Team durch ein schnelles Kombinationsspiel zu gefallen wussten. Doch so ein Basketballspiel ist, besonders im Jugendbereich, kein stetiger Fluss, sondern bestimmt von Auf und Abs. Und darum kamen die Talente der mit ihren Frauen im Bundesliga-Oberhaus vertretenen GiroLive-Panthers noch mal zurück, entschieden das zweite Viertel mit 16:11 zu ihren Gunsten. Entscheidend abzusetzen wusste sich in der Folge kein Team mehr. Die Neusserinnen leisteten sich im dritten Durchgang (13:15) zu viele Ballverluste und ermöglichten ihrem Kontrahenten damit einfache Korberfolge, gingen aber noch mit einer knappen 49:46-Führung ins letzte Viertel. Fünf Minuten vor Schluss war auch dieser Vorsprung futsch, lag Osnabrück mit 56:53 vorne.

Info Nach vier Spielen ist kein Team ohne Niederlage Team⇥Spiele – Punkte 1. Metropol Girls⇥4 – 6 2. TG Neuss Tigers⇥4 – 6 3. BG Bonn 92⇥4 – 4 4. SteelFire 3-2-1⇥4 – 4 5. OSC Junior Panthers⇥3 – 2 6. RS Ladies Hürth⇥3 – 0

Dann übernahmen wieder die Junior Tigers: Gestützt auf eine aggressive Verteidigung und eine treffsichere Jana Schnelle, die mit 22 Punkten (5/6 Dreier) und 14 Rebounds ein Double-Double auflegte, schweißen sie ab der 35. Minute eine 10:0-Serie zusammen und sicherten sich damit den dritten Sieg in Folge. Der Satz auf Rang eins blieb ihnen nur deshalb (noch) verwehrt, weil sie den direkten Vergleich mit den Metropol Girls, die vor anderthalb Wochen überraschend in Bonn gepatzt hatten (56:59), verloren haben. Am Sonntag (13 Uhr) steht in der Rundsporthalle Bochum zum Abschluss der Hinrunde das Duell mit dem Tabellenvierten SteelFire 3-2-1 auf dem Programm.