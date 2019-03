Leichtathletik : Leichtathletik: Zweites Gold für Herbert E. Müller

Auf dem Weg zum zweiten Gold: Herbert E. Müller. Foto: Müller

Rhein-Kreis Wie begonnen, so beendet: Mit einer Goldmedaille über 3000 Meter war Herbert E. Müller vor einer Woche in die Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften der Senioren im polnischen Torun gestartet, mit einer Goldmedaille über 1500 Meter der Altersklasse M 85 schloss der 89 Jahre alte Grevenbroicher im Trikot des TSV Bayer Dormagen die Titelkämpfe am Samstag ab.

In 8:49,41 Minuten distanzierte er nicht nur seinen Dauer-Rivalen Richard-Pitcairn-Knowles aus Großbritannien um 80 Sekunden, er stellte auch einen neuen deutschen Rekord für die Altersklasse M 90 auf – den insgesamt fünften während dieser WM-Woche.