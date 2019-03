Handball: TVK trifft auf alte Bekannte

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich erwartet am Samstag TV Aldekerk.

Von den acht Niederlagen, die der TV Korschenbroich im bisherigen Saisonverlauf der Handball-Regionalliga West kassierte, war dies vielleicht die bitterste: Mit der Schlusssirene traf Thomas Phlak zum 31:30-Sieg des TV Aldekerk. „Es war ein sehr hochwertiges Spiel mit viel Qualität. Letztlich hätte diese Begegnung keinen Sieger verdient gehabt,“ erinnert sich Trainer Dirk Wolf an das Gastspiel in der Vogteihalle.

Klar, dass die Korschenbroicher da im Rückspiel am Samstag (19.30 Uhr, Waldsporthalle) auf Revanche sinnen. „Trotz der Entfernung zwischen beiden Klubs haben die Spiele einen Derbycharakter. Es ist schon etwas Besonderes, man kennt ja auch einige Spieler,“ sagt Wolf. Zumindest zwei Spieler im Kader von Trainer Nils Wallrath sind in Korschenbroich alte Bekannte: Torhüter Benedikt Koess und Spielmacher Julian Mumme. Deshalb ist Wolf überzeugt: „Es wird ein schweres Spiel, Aldekerk wird alles versuchen, um endlich wieder Punkte einzufahren.“ Denn damit haben sich die Gäste in den vergangenen Woche schwer getan: Seit 9. Februar warten die Aldekerker auf einen Sieg, holten in den sieben Spielen nur einen Punkt – und den ausgerechnet gegen den vermeintlichen Aufstiegsfavoriten SG Ratingen (31:31).