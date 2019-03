Handball : Stutzke und Morante vor großer Kulisse

Das dürfte für Lukas Stutzke und Eloy Morante Maldonado ein unvergessliches Erlebnis werden: Mit der Junioren-Nationalmannschaft des Deutschen Handball-Bundes treffen die beiden Rückraumspieler des TSV Bayer Dormagen am Samstag, 13. April, in einem Testspiel auf Tschechien – im Gerry-Weber-Stadion in Halle/Westfalen.

