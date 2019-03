Handball: Rhein-Vikings treffen auf Ex-Keeper Vladimir Bozic

Düsseldorf

Nicht, dass die HBW Balingen-Weilstetten im Hinspiel große Probleme mit den Vikings gehabt hätte, das entschieden sie nämlich mit 33:26 für sich. Und dass ausgerechnet die Vikings zur Stolperfalle werden für die Balinger auf dem angestrebten Weg zurück in die Bundesliga, kann sich in der Handballszene eigentlich keiner so recht vorstellen. Auch wenn der Spitzenreiter zuletzt auf diesem Weg ein wenig an Geradlinigkeit verloren hat: In den jüngsten beiden Auswärtsspielen blieb die HBW sieglos. Kamen sie beim 23:23 in Ferndorf noch mit einem blauen Auge davon, setzte es mit dem 25:26 in Rimpar eine von bislang erst vier Niederlagen. Kein Wunder, dass Bürkle sagt: „Wir müssen wieder ein gutes Spiel machen.“