Tischtennis : Holzbüttgen trifft auf den 1. FC Köln

Die routinierte frühere Zweitliga-Spielerin und Senioren-Doppel-Weltmeisterin Gerda Kux-Sieberath soll in der Oberliga den Ausfall von Decui Xiong kompensieren. Foto: Rust

Holzbüttgen Der Tischtennis-Oberligist will noch einmal seine Heimstärke demonstrieren.

Von Jens Rustemeier

Für die DJK Holzbüttgen geht die Saison in der Tischtennis-Oberliga in den Endspurt. Zwei Partien stehen vor den Osterferien an. Schon jetzt können die Kaarster eine positive Bilanz ziehen: Mit 20:12 Punkten stehen sie auf Rang fünf und haben sich in dieser Spielzeit schon frühzeitig vom Abstiegskampf verabschiedet. Am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) präsentiert sich das DJK-Sextett, parallel zum Drittliga-Spiel der Damen, zum letzten Mal vor heimischem Publikum.

Die Kaarster die empfangen den starken Tabellenzweiten 1. FC Köln II. Die Gäste könnten aus eigener Kraft diesen Platz behaupten und dann im Anschluss an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga teilnehmen. DJK-Kapitän Joachim Beumers will den Kopf aber noch nicht in den Sand stecken: „Für uns ist das eine weitere Gelegenheit, nach dem Sieg gegen Velbert und dem 8:8 gegen Liga-Primus Dortmund zu zeigen, wie stark wir zu Hause sind.“ Fest steht allerdings noch nicht, wer alles am Sonntag im DJK-Team stehen wird. Zur personellen Besetzung konnte Beumers noch keine Angaben machen. Die Kölner ihrerseits sind zumindest an den Positionen eins bis fünf in der Rückrunde mit einer festen Kerntruppe aufgelaufen. Dabei weisen Robin Malessa (12:0), Marcus Steinfeld (7:5), Denis Mortazavi (6:5), Tim Lindner (9:4) und Marcel Paul (7:4) allesamt positive Bilanzen auf.

In der Damen-Oberliga hat die DJK Holzbüttgen II durch den 8:1-Sieg gegen den Primus WRW Kleve jetzt doch noch die Chance, den Titel zu gewinnen. Dazu müssten die Kaarsterinnen allerdings die beiden letzten Auswärtsspiele gewinnen und darauf hoffen, dass Kleve ebenfalls beim Tabellenletzten in Annen Federn lässt. Auf der anderen Seite kann sich das DJK-Team aber auch noch ganz die Chance verspielen, an den Aufstiegsspielen teilzunehmen und das ist aktuell sogar die wahrscheinlichere Variante.

Denn auch am Samstag (17 Uhr, Turnhalle Fritzdorf) gegen den TTC Grün-Weiß Fritzdorf müssen die Kaarsterinnen wieder auf Spitzenspielerin Decui Xiong verzichten. Für sie wird vermutlich die routinierte frühere Zweitliga-Spielerin und Seniorin-Doppel-Weltmeisterin, Gerda Kux-Sieberath einspringen und zusammen mit Oxana Gorbenko, Chiara Pigerl und Sandra Förster zum Einsatz kommen. „Wir hoffen, auch in dieser Aufstellung gewinnen zu können, um mindestens den zweiten Platz sicher zu stellen“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster. Auf Fritzdorfer Seite könnte auch eine frühere Zweitliga-Spielerin stehen: Die Neusserin Margit-Freiberg Nolten spielt bei den Bonnerinnen an der Spitzenposition. Sie hat in der Rückrunde allerdings erst drei von sieben Spielen mitgemacht.