Tischtennis: In der Verbandsliga steigt das Lokalderby

Rhein-Kreis TG Neuss II kämpft im Duell mit der DJK Holzbüttgen II um Punkte für den Klassenverbleib.

Der TTC Blau-Weiß Grevenbroich hat zuletzt vier Niederlagen in Folge in der Tischtennis-NRW-Liga kassiert. Angesichts dieser Negativserie sprach BW-Kapitän Janos Pigerl zuletzt von „schlechten Leistungen“ seines Teams. Da die Schloss-Städter aber in der Hinrunde bereits so viele Punkte gesammelt haben, brauchen sie sich keine Sorgen machen, noch in den Abstiegskampf zu geraten.

Aber auch für das Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle der Paul-Gerhardt-Schule) beim TuS Rheinberg stehen die Vorzeichen schlecht. Ken-Julian Oberließen fehlt den Blau-Weißen. Dafür soll der Langzeitverletzte René ten Hoeve mitfahren, der seine Spiele allerdings wohl kampflos abgeben muss. „Wir hoffen natürlich, uns im Vergleich zu den letzten Spielen noch einmal zu steigern. Grundsätzlich ist die Ausgangssituation ähnlich wie beim Hinspiel. Der Eindruck der letzten Wochen spricht aber klar für die Gastgeber“, sagt Pigerl. Im Hinspiel konnten sich die Blau-Weißen knapp mit 9:7 durchsetzen. In der Herren-Verbandsliga kommt es am Samstag (Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule an der Bergheimer Straße) zum Lokalduell zwischen der TG Neuss II und der DJK Holzbüttgen II. Während sich die Kaarster durch eine Rückrundenserie (18:0 Punkte) von allen Abstiegssorgen befreit haben und mittlerweile auf dem dritten Platz stehen, kämpfen die Neusser noch um den Klassenerhalt. Das Spiel ist im Spielplan für 18.30 Uhr angesetzt. Beide Teams stehen aber noch in Verhandlungen, die Partie bereits früher starten zu lassen. Obwohl nach den Spielen in der Rückrunde vieles für die Kaarster spricht, wollen sich die Neusser nicht frühzeitig geschlagen geben. „Wir können eine Mannschaft aufstellen, die dagegen halten kann“, sagt TG-Abteilungsleiter Klaus Wahlen. Zudem wird die DJK wohl auf Alexander Daun und Stefan Vollmert verzichten müssen. In der Tabelle liegen die Neusser auf Rang acht, der am Ende in die Abstiegsrelegation führen würde. Zwei Zähler fehlen zum rettenden Ufer. Allerdings stehen die Quirinusstädter auch nur wegen des besseren Spielverhältnisse im Vergleich mit dem TSV Krefeld-Bockum nicht auf einem direkten Abstiegsplatz.