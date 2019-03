Radsport : Markus Fothen übernimmt die Tour de Neuss

Zwölfeinhalb Jahre ist es her, dass Markus Fothen bei der Tour de Neuss als Sieger über die Ziellinie fuhr. Jetzt übernimmt der inzwischen 37 Jahre alte Ex-Profi die Sportliche Leitung. NGZ-Fotos (5): -woi. Foto: Woitschützke, Andreas/Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Der Neusser Radfahrerverein ist auf seiner Suche nach einem Nachfolger für den vor acht Monaten verstorbenen Andreas Kappes fündig geworden: Ex-Profi Markus Fothen, selbst 2006 Sieger des Rundstreckenrennens, wird neuer Sportlicher Leiter der Tour de Neuss.

Markus Fothen war überrascht. Der 37-Jährige, der vor anderthalb Jahrzehnten als eines der hoffnungsvollsten Talente im deutschen Radsport galt, war gerade dabei, die neue Wohnung zu renovieren, die er sich auf dem elterlichen Vierkanthof in Vorst eingerichtet hat, als sein Mobiltelefon klingelte. In der Leitung: Stephan Hilgers, Vorsitzender des Neusser Radfahrervereins und Organisationschef der Tour de Neuss, die am 31. Juli ihre 18. Auflage feiern soll.

Hilgers, kein Freund großer Worte, kam gleich zur Sache. Und weil Markus Fothen noch im gleichen Telefonat „Ja“ sagte, hat die Tour de Neuss einen neuen Sportlichen Leiter. „Ich war ebenso überrascht wie gerührt, allein die Anfrage macht mich mächtig stolz,“ sagt Markus Fothen. Er tritt die Nachfolge von Andreas Kappes an, der im vergangenen Jahr einen Tag vor dem Rundstreckenrennen in der Neusser Innenstadt auf tragische Weise ums Leben kam – der damals 52-Jährige verstarb in der Nacht zum 31. Juli 2018 an einer allergischen Reaktion auf einen Insektenstich.

Info Markus Fothen war 2003 Weltmeister der U 23 Foto: Berns, Lothar (lber) Geboren 9. September 1981



Geburtsort Neuss Wohnort Büttgen-Vorst Radprofi von 2004 bis 2013 Teams Gerolsteiner (2004 - 2008), Milram (2009 - 2011), Team NSP (2011 - 2013) Erfolge U23- Weltmeister im Einzelzeitfahren 2003; vierfacher Tour de France-Teilnehmer, beste Platzierung Rang 15 im Jahre 2006, Platz zwei im Klassement der besten Jungprofis (weißes Trikot) hinter dem Italiener Damian Cunego; 12. Platz Giro d’Italia 2005; Sieg Tour de Neuss 2006, Etappensiege Tour de Romandie und Tour de Suisse

Info Foto: Berns, Lothar (lber)

Ein Schock für die Radsportwelt – und insbesondere für den Neusser Radfahrerverein. Schließlich war Andreas Kappes von der dritten Auflage der Tour de Neuss im Jahre 2004 an als Sportlicher Leiter für die Verpflichtung des Fahrerfeldes zuständig. Und leistete in all den Jahren ganze Arbeit, lotste die großen Namen des (deutschen) Radsports an die Startlinie auf der Kaiser-Friedrich-Straße: Erik Zabel, Jens Voigt, Fabian Wegmann, Gerald Ciolek, Tony Martin, Christian Knees, Danilo Hondo, Marcus Burghardt und André Greipel. Mitten drin in dieser Liste steht der Name von Markus Fothen. 2006, in dem Jahr, in dem der Vorster mit Platz 15 bei der Tour de France und dem nur knapp verfehlten „weißen Trikot“ für den besten Jungprofi bei der Frankreich-Rundfahrt seinen größten Erfolg feierte, trug er sich in die Siegerliste der Tour de Neuss ein.

„Die Fußstapfen, in die ich da trete, sind groß,“ sagt Markus Fothen. Für ihn ist die sportliche Leitung eines Radrennens Neuland. Und seit er am 24. Juli 2013 bei der Tour de Neuss sein letztes Radrennen bestritt, hat der 37-Jährige auch nicht mehr allzu oft im Rennsattel gesessen. „Ich brauchte erst einmal Abstand,“ sagt Fothen. Der den Kontakt zur Radsportszene allerdings nicht verloren hat in den vergangenen Jahren. Dafür sorgt allein schon sein Job im Marketingbereich von Derby Cycle, dem nach Umsatz größtem Fahrradproduzent in Deutschland mit den Marken Kalkhoff, Raleigh, Focus, Univega und Rixe.

Seit viereinhalb Jahren ist Markus Fothen für das Unternehmen mit Firmensitz im niedersächsischen Cloppenburg tätig. Er betreut die Marke Focus, „das passt ganz gut, weil ich in meinen zwei Jahren beim Milram-Team auf einem Focus-Rad gefahren bin,“ sagt Markus Fothen. Allerdings liegt sein Arbeitsschwerpunkt mehr im Bereich der Mountainbikes als im Segment der Rennräder. „Aber die Kontakte in die Fahrerszene sind nach wie vor da,“ sagt der 37-Jährige, der 2003 U23-Weltmeister im Einzelzeitfahren war.

Aus dieser Zeit stammen die ersten Kontakte zu Stephan Hilgers, der damals 2. Vorsitzender des Neusser Radfahrervereins war. Sein „Chef“, der legendäre Friedhelm Hamacher, der ein Jahr zuvor die Tour de Neuss aus der Taufe gehoben hatte und zu dessen Gedenken alljährlich der „Friedhelm-Hamacher-Gedächtnispreis“ an den kämpferischsten Fahrer im Feld des Eliterennens verliehen wird, hatte mit Blick auf den Weltmeister-Empfang auf dem Hof der Fothens in Vorst gesagt: „Da müssen wir hin, aus dem Jung’ wird was,“ erinnert sich Stephan Hilgers, „am Ende waren wir die letzten, die nach Hause gefahren sind.“