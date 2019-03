Jugendfußball: SC Kapellen muss einfach gewinnen

Kapellen Sowohl für die B- als auch für die C-Jugend des SC Kapellen geht es gegen den Tabellenletzten.

Auf die U17 wartet das Duell mit dem 1. FC Kleve. Bei einem Vorsprung von lediglich vier Zählern sollte jedem in Kapellen der Ernst der Lage bewusst sein. „Wir sind der Favorit und wollen die Rolle annehmen. Die Marschroute ist klar: drei Punkte. Alles andere wäre sehr gefährlich“, gibt Haep vor. Immerhin konnte der SCK durch den Einzug in das Niederrheinpokal-Halbfinale Selbstvertrauen tanken. „Der Sieg gegen Oberhausen hat uns Auftrieb gegeben. Das hat man schon in der Trainingswoche gemerkt“, so Haep.