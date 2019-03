Leichtathletik : Leichtathletik: Müller komplettiert Medaillensatz

Weltrekordler unter sich: Cees Stolwijk, Herbert E. Müller (r.). Foto: Müller

Dormagen Das muss Herbert E. Müller erst mal einer nachmachen: Nach dem erfolgreichen Start in die Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften der Senioren mit seinem Sieg über 3000 Meter (die NGZ berichtete) vervollständigte der 89-Jährige im Trikot des TSV Bayer Dormagen an den darauffolgenden Tagen seinen Medaillensatz mit einer Silber- und zwei Bronzemedaillen in der Altersklasse M 85. Gestern Abend (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) hatte er über 800 Meter noch die Chance auf sein fünftes Edelmetall bei den Titelkämpfen im polnischen Torun.

