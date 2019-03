Leichtathletik : Wieder Silber für Herbert E. Müller

In Torun vergeht so gut wie kein Tag, an dem Herbert E. Müller nicht auf dem Podium steht. Am Donnerstag erkämpfte sich der 89 Jahre Grevenbroicher im Trikot des TSV Bayer Dormagen bei den Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften der Senioren seine bereits fünfte Medaille, diesmal seine zweite silberne.

